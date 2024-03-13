Не уплатил в бюджет 96 млн грн: украинского перевозчика поймали на крупной схеме с НДС

Транспортную компанию в Украине поймали на неправомерном пользовании налоговой льготой. По предварительным оценкам, что должностные лица фирмы-перевозчика создали риски неуплаты 96 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Название компании в ведомстве не раскрыли.

Детективы установили, что транспортно-экспедиторская компания применила льготную ставку налога на добавленную стоимость к операциям по международным перевозкам. В налоговую фирма подала отчетность по НДС с нулевой ставкой.

На самом же деле льготную ставку использовали как для транспортных расходов, так и для личного вознаграждения за выполненные перевозки. Таким образом, в фирме скрыли доход и не уплатили 20% НДС.

Дело в том, что подобное использование льготы противоречит Налоговому кодексу Украины. В статье 195 четко указано, что по ставке НДС 0% облагаются операции по предоставлению услуг по международным перевозкам пассажиров, багажа и грузов (железнодорожным, автомобильным, морским, речным и авиационным транспортом).

При этом а законом "О транспортно-экспедиторской деятельности" предусмотрено, что платой экспедитору считаются средства, уплаченные клиентом за исполнение договора. В состав такой платы не включаются расходы экспедитора на оплату услуг или работ других лиц. А вознаграждение экспедитору облагается налогом на общих основаниях по основной ставке.

Как сообщал OBOZ.UA, одновременно с борьбой против теневого бизнеса в Украине планируют поощрять честных налогоплательщиков. Для этого разработали законопроект, который предлагает устранить налоговый контроль в виде проверок для белого бизнеса. Т.е. для компаний с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

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