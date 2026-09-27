Путин изменил тактику атак на бизнес в Украине: что стало новой целью РФ

Российские войска значительно усилили обстрелы гражданской логистической инфраструктуры в тыловых регионах Украины. Только за последние три месяца количество атак на складские помещения в Киевской области выросло вдвое по сравнению со всем предыдущим периодом полномасштабного вторжения.

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Об этом свидетельствует анализ данных международной организации Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), проведенный агентством AFP. Всего с середины июня аналитики ACLED зафиксировали около 100 ударов или серий ударов по гражданским складам Киевской области, тогда как за более чем три года войны – с февраля 2022-го по середину июня 2026 года – таких случаев было зарегистрировано около 50.

Рекордный сентябрь и удары по розничной торговле

Эксперты отмечают, что реальное количество ударов может быть больше, ведь собираемые данные не являются исчерпывающими. В целом в течение лета и в начале осени интенсивность обстрелов столичного региона существенно возросла, несмотря на его удаленность от линии фронта.

Только за первые 18 дней сентября Киевская область подверглась большему количеству ударов, чем за любой полный календарный месяц с начала полномасштабного вторжения (за исключением марта 2022 года). Среди уничтоженных и поврежденных объектов:

крупный логистический центр и склады сети "Эпицентр" ;

; супермаркет Varus ;

; гипермаркет Fozzy в Вишневом;

Вишневом; книжный рынок на Почайной в Киеве.

Эти систематические удары временно нарушали цепочки поставок в столице и прилегающих населенных пунктах, вызывая локальный краткосрочный дефицит отдельных товаров. Впрочем, дистрибьюторы и ритейлеры быстро адаптировались к новым рискам.

Новая цель – топливная инфраструктура

Параллельно с депо и складами россияне активизировали атаки на автозаправочные станции и топливные хранилища. Динамика обстрелов топливного сектора:

за последние девять месяцев россияне атаковали столько же АЗС и нефтебаз, сколько за предыдущие четыре года войны в сумме;

в Харьковской области в 2026 году количество прицельных ударов по АЗС и топливным хранилищам оказалось в шесть раз больше, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны вместе взятые.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается оставить украинцев без связи и интернета и за последние дни нанесла массированную атаку по дата-центрам столичных провайдеров. Если удары продолжатся, перебоев с интернетом не избежать, а тарифы для населения вырастут.

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