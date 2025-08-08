ПУМБ повысил лимит онлайн-кредитования для ФЛП до 3 млн грн

Первый украинский международный банк ПУМБ расширяет возможности кредитного продукта "всеБІЗНЕС" для физических лиц-предпринимателей.

Видео дня

Теперь максимальная сумма финансирования, которую можно получить быстро и полностью онлайн, без залога и поручителей, составляет 3 млн грн.

Получить кредит можно в мобильном приложении ПУМБ Бізнес в несколько шагов:

Загрузить приложение (для новых клиентов банка) и заполнить краткую заявку Открыть счет ФЛП – быстро через интеграцию с "Дія" Подписать кредитный договор – даже в выходной день, в приложении или web-банкинге Получить средства – мгновенно на счет ФЛП

"Мы верим в украинский малый бизнес и стремимся быть не просто банком, а настоящим партнером. Увеличение кредитного лимита вдвое – это наш ответ на запрос предпринимателей, которые не боятся развивать свой бизнес даже в сложные времена. Ми понимаем, что быстрый доступ к финансированию –это ключ к развитию, и именно поэтому мы расширяем возможности онлайн-кредитования бизнеса, чтобы быть рядом в самые важные моменты", – отмечет Виктор Харьковец, директор департамента микрокредитования ПУМБ.

Условия кредитования:

Сумма: до 3 млн грн

Срок: до 36 месяцев

Комиссия: ежемесячная – от 1,6% до 2%; разовая – от 1 до 1,5%.

Без залога и поручительства

Без ограничений по сроку деятельности ФЛП

Решение – в течение одного дня, а для ФЛП- клиентов ПУМБ, банк рассчитает лимиты автоматически

Возможность использования средств частями в пределах установленного лимита

С начала этого года онлайн-кредитом "всеБІЗНЕС" уже воспользовались более 10 тыс. предпринимателей, преимущественно в сфере торговли и услуг, в общей сложности они получили более 2 млрд грн кредитных средств.

Напомним, кредитный продукт "всеБІЗНЕС" от ПУМБ получил первое место в номинации "Лучший кредитный продукт для бизнеса" по версии финтех-премии PaySpace Magazine Awards 2024.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) является крупнейшим украинским универсальным банком с частным капиталом, который 34 года стабильно работает на банковском рынке Украины. Банку доверяют 149 тыс. корпоративных клиентов и свыше 1,9 млн клиентов – физических лиц. ПУМБ входит в перечень системно важных для Украины банков.

АО "ПУМБ". Государственная регистрация банков №73 од 23.12.1991 г. Банковская лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г.