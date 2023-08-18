ПУМБ направил 7 миллионов гривен на спасение пострадавших Херсонщины

Разрушение дамбы Каховской ГЭС – величайшее преступление экоцида на украинской земле и очередной теракт против всей цивилизации. Сразу после разрушения дамбы ПУМБ выделил 7 млн грн на нужды Херсона. Для помощи пострадавшим украинцам на эти средства были закуплены: 10 насосных станций, бус для грузов Peugeot Boxer, Mitsubishi Outlander с прицепным устройством для буксировки, лодка с прицепом для его транспортировки, аппараты для очистки и просушки помещений, инструменты и средства для уборки и против комаров, продуктовые наборы, наборы гигиенических средств и комплекты для сна. Для пострадавших животных приобретен сухой и влажный корм, средства от паразитов, экспресс-тесты для выявления опасных инфекционных заболеваний. Также на финансовую помощь от банка строится приют для бездомных пострадавших от войны животных в Запорожье. Партнеры банка в оказании помощи пострадавшим – общественные организации и фонды "Госпітальєри", UAnimals, "Захист – об'єднання волонтерів", "Одеса та одесити".

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Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ, прокомментировал: "Мы всегда в водовороте событий, которыми живет наша страна, украинцы и бизнес. Поэтому оперативно отреагировали на экологическую катастрофу и выделили средства на помощь пострадавшим: 5 миллионов на спасение людей и 2 миллиона на животных. гуманитарной поддержки региона, мы подставили плечо нашим бизнес-клиентам Херсонщины – отменили для них плату за ежемесячное обслуживание по август, для пользователей эквайринговых услуг отменили ежемесячную комиссию за пользование POS-терминалами на три месяца. Итого мы все одолим".

Александр Сивирин, руководитель БФ "Госпитальеры", отметил: "Гуманитарная миссия Госпитальеров на юге Украины началась задолго до подрыва Каховской ГЭС. Волонтеры Госпитальеров при поддержке ПУМБ продолжают свою работу в Херсонской области все эти месяцы. Это Херсон, Новотимофеевка, Дарьевка, Токаровка, Снегиревка и другие территории, где вода отступила, но именно с последствиями затопления у местных жителей пока больше проблем. Полученные от банка средства были потрачены на закупку оборудования, которое облегчает работу с последствиями трагедии. Это и осушители, аппараты высокого давления, помпа для откачки воды, топоры, антигрибковая химия и др. Чтобы добираться до труднодоступных мест, приобрели лодку и прицеп. Мы взяли за правило заезжать в населенные пункты, находящиеся у линии боевого столкновения. Именно они остаются без внимания большинства волонтерских миссий".

Валентина Тарковская, директор по партнерствам и фандрейзингу UAnimals, подчеркнула: "В Запорожье в приюте "Кицькин дім" живет около 600 кошек в разных помещениях. Это спасенные животные из Херсонщины, Мариуполя, Бердянска и других оккупированных мест и линии фронта. Животные получают ветеринарную помощь, лечение, передержку или убежище. Вместе с банком ПУМБ мы уже передали более 1,2 миллиона гривен помощи на строительство для "Кицькиного дома". Мы планируем построить отдельное двухэтажное убежище для кошек с комфортными условиями, которых они заслуживают. Спасибо нашим партнерам за мощную поддержку и возможность спасать жизнь животных!"

Благодаря финансовой поддержке ПУМБ помощь уже получили около 400 животных и 5000 человек. Закупленное оборудование и средства продолжают использоваться на пострадавших от экологической катастрофы территориях.