ПУМБ инвестировал в создание инклюзивного бизнеса 100 млн грн

ПУМБ развивал физическую доступность отделений с 2019 по 2023 год, а уже с 2024 года приступил к созданию полностью инклюзивного банка – в культуре, обслуживании, физических пространствах и диджитал-каналах. В 2025 году инвестиции в инклюзивность финучреждения были удвоены по сравнению с предыдущими годами из-за закупки современного оборудования для обслуживания людей с различными видами нарушений.

Банк ПУМБ начал работать над доступностью бизнеса еще в 2019 году. Сначала внимание акцентировалось на доступных входных группах отделений, а с 2024 года начали формирование инклюзивной культуры в команде и использование технологий для возможности инклюзивного обслуживания в различных каналах банка.

Общая сумма инвестиций в безбарьерный бизнес ПУМБ составила более 100 млн грн. С 2019 по 2023 год более 62 млн грн были направлены на установку пандусов, подъемников, аппарели, проведение ремонтных работ во входных группах всех отделений. В 2024 году более 13 млн грн инвестировали в продолжение развития доступных пространств в отделениях, проведение диджитал-аудита мобильных приложений и сайтов, формирование инклюзивной культуры в банке.

В 2025 году во всех отделениях банка обеспечена возможность безбарьерного входа, кроме двух помещений, где обустройство входной группы невозможно из-за технологических особенностей помещения. На 24,5 млн грн профинансированы ремонты отделений и внедрение технологий. На конец года 205 работающих отделений банка ПУМБ по свой Украине имели доступную входную группу – пандусы, подъемники, нулевой вход, навигационные и предупредительные элементы, таблички со шрифтом Брайля. Для людей с нарушениями слуха или речи во всех стандартных отделениях ПУМБ имеется возможность вызова профессионального переводчика жестового языка. В 97 отделениях обустроено внутреннее безбарьерное пространство: заниженные кассы, поручни, держатели для костылей, зоны ожидания для людей на креслах колесных, адаптированные санузлы, где возможно. Для людей с нарушениями зрения в 88 отделениях установлен голосовой ассистент в банкоматах и еще на 70 банкоматах вне отделений.

До конца 2025 года банк обеспечил физическую и информационную безбарьерность в 50% отделений в каждом регионе страны. Закончил работы по обустройству внутреннего доступного пространства в 97 отделениях, выполнил работы по адаптации диджитальных каналов (мобильные приложения, web-сайты банка).

ПУМБ непрерывно развивает инклюзивную культуру в банке – регулярно проводит для сотрудников вебинары, тренинги, электронные курсы для понимания потребностей в обслуживании людей с различными видами нарушений.

Председатель Правления ПУМБ, Сергей Черненко подчеркнул: "Инклюзивность при ведении бизнеса – ключевая задача стратегии устойчивого развития банка. Команда ПУМБ с удовольствием работает над тем, чтобы быть удобным, доступным и безопасным банком, где каждый человек чувствует себя ценным и услышанным, имеет равные возможности".