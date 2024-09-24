Провайдеры готовятся повышать цены на интернет: чего ожидать украинцам в октябре

В Украине может подорожать интернет. Причина – будущее повышение налогов. Дело в том, что сейчас многие провайдеры функционируют по упрощенной системе налогообложения – поскольку это существенно уменьшает расходы на бухгалтерию. Однако их могут обязать перейти на общую систему налогообложения.

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Об этом сообщает "Главред". Отмечается: подорожания следует ожидать с 1 октября.

"Кроме того, что прибавится НДС, очень существенно возрастут расходы на бухгалтерию. Поэтому мы обсуждаем повышение", – расскал член Интернет Ассоциации Украины и директор интернет-провайдера в Краматорске Николай Кучерук

По его словам, в этом городе цены на интернет вырастут на 10-15% – "из-за того, что провайдеры будут вынуждены тратить средства на администрирование налогов". Такого же роста, по его словам, следует ожидать и по всей Украине.

"В селах, где малоэтажная застройка и услуги предоставляют "ФОПы", предприниматели будут вынуждены нанимать бухгалтеров. Из-за чего за 1000-2000 абонентов им, возможно, придется повышать цены вдвое, чтобы оставаться рентабельными", – сказал Кучерук.

При этом он подчеркнул: может ухудшиться и качество интернет-услуг. Ведь небольшим операторам придется сосредоточиться на налогах, "а не на предоставлении интернета и закупке оборудования для его стабильной работы".

Сколько придется платить налогов из зарплаты и дохода "ФОПа"

В целом же, согласно принятом в первом чтении законопроекте о повышении налогов №11416-д, "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 1%). Так, изменения предполагают, что:

военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. К примеру, если сейчас с дохода в 20 тыс. грн военный сбор платится в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1000 грн.

плательщики единого налога на третьей группе будут платить военный сбор в 1% (сейчас не платят). То есть с дохода в 30 тыс. грн ФЛП третьей группы заплатит 300 грн.

ФЛПы на первой, второй и четвертой (аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в размере 10% минимальной зарплаты. На сегодня это 800 грн.

банки заплатят налог на прибыль в размере 50%. Это объясняют тем, что банки смогли получить фактически аномальные доходы на средства ОВГЗ. Небанковские финансовые учреждения заплатят 25% налога на прибыль.

Кабинету министров поручат разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Так что обычный украинец с зарплатой в 30 тыс. грн после повышения военного сбора заплатит вместо 450 грн (1,5%) 1500 грн (это уже 5%).

ФОП третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 1%).

ФОП второй группы с доходом в 30 тыс. грн ежемесячно будет платить на 800 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 10% минимальной зарплаты).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что законопроект №11416-д не затрагивает напрямую сферу строительства, опосредованное влияние на нее окажет (в случае окончательного принятие документа в нынешнем виде). В частности, повышение военного сбора до 5% увеличит операционные расходы, что может привести к росту цен на жилье и другие строительные объекты.

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