Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Украинские АЗС не стали менять стоимость бензина А-95. Так, 11 февраля он стоит, как и днем ранее – в среднем, 56,88 грн/л. Что было ожидаемо – в экспертной среде прогнозируют, что в ближайшие дни значительных изменений в стоимости топлива ожидать не стоит.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается:

Хотя мировые цены на нефть продолжают падать, ожидается, что "в ближайшее время рынки будут нестабильными" – ведь на мировую торговлю будет давить "скорая смена решений Дональда Трампа относительно тарифов и санкций".

Украинский топливный рынок решил переждать неопределенность с нефтью – и "взял паузу". А потому АЗС воздержатся от резких изменений стоимости горючего.

"Цены на украинских АЗС будут преимущественно неизменными", – спрогнозировали аналитики.

Сколько бензин стоит на АЗС сегодня

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 11 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Самые низкие цены установили на заправках:

Авантаж 7 – 52,95 грн/л;

Фактор – 53 грн/л.

Дороже всего бензин продают на АЗС WOG, ОККО – 59,99 грн/л. А кроме того:

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине сразу в двух регионах разоблачили АЗС, которые занимались реализацией фальсифицированного топлива. Одну такую заправку обнаружили и закрыли на Закарпатье, еще одну – в Киеве.

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