Продавцы жилья в Украине заметно перепишут цены: к чему готовится рынок недвижимости в 2025 году

В 2025 году в Украине продолжат расти цены на новое жилье, а сроки сдачи новостроек будут продлеваться. Впрочем, сама ситуация на рынке существенно не изменится, хотя и существует опасение, что финансирование программы доступной ипотеки является Оселе может прекратится.

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Об этом аналитики рынка и представители застройщиков рассказали Forbes. В частности, управляющий партнер одного из девелоперов Александр Насиковский уверен, что при продолжении активной фазы войны рынок жилья в 2025 году существенно не изменится.

С ним соглашается коммерческий директор другой крупной строительной компании Анна Лаевская. "Для восстановления нужны государственные инициативы: финансирование программ кредитования, поддержка застройщиков или стабилизация экономики", – сказала она.

Лаевская высказалась, что на рынке существует опасение, что финансирование "еОсели" будет недостаточным или прекратится, поскольку в 2024 году было выдано все еще на 30% меньше запланированного количества кредитов на жилье (хотя и на 45% больше, чем в предыдущем году) – "Укрфинжилье" хотело выдать 12 000 кредитов. Впрочем, следующий год в госбюджете заложено 1,26 млрд грн для новых ипотечных кредитов, а также докапитализация "Укрфинжилла" на 30 млрд грн.

В свою очередь, самые крупные застройщики планируют начало новых проектов. В частности, планируется начало строительства около 10 жилых комплексов во Львове и 4-5 в Киеве. При этом девелоперы могут запускать новые форматы ЖК.

"Это могут быть сервисные апартаменты, мультифункциональные комплексы - так застройщики будут пытаться найти новую категорию покупателей", - считает владелец консалтинговой компании Роман Герасимчук.

В 2024 году Киев потерял статус города с самым дорогим жильем – цены в столице примерно на 4% меньше Львова, где квадратный метр стоит $1320, или 55 400 грн. Однако опрошенные застройщики прогнозируют, что в 2025 году жилье в новостройках будет продолжать дорожать: в Киеве на 5-7%, а на Западе – до 10% в долларах, а в гривне цена вырастет на 15–20%.

Главная причина увеличения цены – военный сбор, который был повышен в декабре 2024 года. В то же время из-за нехватки квалифицированных работников сроки сдачи объектов могут продолжать пересматриваться.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что стоимость новостроек в Украине в 2025 году может вырасти на 20-25%. Среди факторов повышения цен есть инфляция, валютные колебания, повышение себестоимости строительства и растущий спрос на недвижимость, особенно в западных регионах Украины.

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