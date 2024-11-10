Старых цен больше не будет: эксперты рассказали, как подорожает недвижимость в 2025 году

Стоимость новостроек в Украине в 2025 году может вырасти на 20% - 25% из-за инфляции, валютных колебаний и повышения себестоимости строительства. Основным фактором повышения цен является растущий спрос на недвижимость, особенно в западных регионах Украины.

Видео дня

Об этом рассказала Марианна Бигунец, директор по продажам строительной компании Gazda в комментарии одному из телеканалов. По ее словам, снижение рисков для покупателей и естественный рост спроса на активно строящиеся объекты являются ключевыми факторами "планового повышения" цен на недвижимость.

Эти факторы способствуют стабильности рынка и привлечению инвестиций, однако для конечных покупателей это означает значительное удорожание квадратного метра. На завершающем этапе строительства стоимость жилья формируется под влиянием следующих объективных факторов:

инфляция: повышение цен на товары и услуги приводит к росту затрат на строительство, что оказывает непосредственное влияние на конечную стоимость квартиры;

колебания валютного курса: изменения курса гривны по отношению к доллару и евро увеличивают стоимость импортных строительных материалов, что составляет значительную часть затрат на строительство;

изменения курса гривны по отношению к доллару и евро увеличивают стоимость импортных строительных материалов, что составляет значительную часть затрат на строительство; себестоимость строительства: повышение цен на материалы, транспорт и рабочую силу способствует увеличению себестоимости новостроек.

Кроме объективных причин, существуют также скрытые факторы, которые часто остаются без внимания покупателей. Это, в частности, стоимость подключения объектов к инженерным сетям, инвестиции в благоустройство территории, расходы на разрешительные документы и повышение спроса на жилье в условиях нестабильной экономики.

Эксперт отметила, что в 2024 году средний рост стоимости новостроек составил от 10% до 15% в гривне. Однако эти показатели не учитывают удорожание строительных материалов и работ, что может привести к еще большему росту цен в 2025 году. Ожидается, что стоимость квадратного метра увеличится в среднем на 20% – 25%.

В качестве примера рассмотрим изменение стоимости двухкомнатной квартиры комфорт-класса в городе Ужгород. В 2024 году на начальных этапах строительства ее цена составляла 2 – 2,5 миллиона гривен. В течение 2025 года стоимость такого жилья может вырасти на 500 – 600 тысяч гривен, достигнув отметки около 2,8 миллиона гривен. Этот город входит в тройку самых дорогих в Украине по цене жилья на первичном рынке рядом с Киевом и Львовом.

Эксперт одного из порталов недвижимости Оксана Остапчук отмечает, что основным драйвером роста цен всегда является спрос. За последний год самый большой рост цен на квартиры наблюдался во Львове, и такая тенденция будет сохраняться и в 2025 году. Повышение стоимости обусловлено высоким спросом на жилье на западе Украины, где активно развивается первичный рынок недвижимости.

Спрос на жилье в пригородах также растет, ведь многие покупатели ищут возможность приобрести недвижимость в экологически чистых районах, где есть развитая инфраструктура и транспортная доступность крупных городов. Это способствует развитию строительных проектов в Киевской, Львовской и Одесской областях, где наблюдается активный рост цен на первичном рынке.

По словам риелтора Александра Бойко, в условиях экономической нестабильности, инфляции и девальвации гривны инвесторы все чаще рассматривают недвижимость как один из самых надежных способов сохранения капитала. Вложения в квартиры на начальных этапах строительства позволяют не только сохранить, но и приумножить средства, ведь стоимость квадратного метра растет вместе с завершением строительства объекта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве подорожали квартиры на вторичном рынке, впрочем, несущественно. За последний месяц стоимость квадратных метров здесь увеличилась на 1,29%, или 737 грн. – с 57 032 до 57 769 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!