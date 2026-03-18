Проблемы с работой, жильем и недоступная медицина: кому из украинцев тяжелее всего за границей

Молодые беженцы от войны в Украине столкнулись с гендерным неравенством в доступе к высокооплачиваемой работе, покупке или аренде жилья, досугу, медицине и открытию бизнеса. В частности украинки ниже оценивают свои возможности, чем мужчины.

Об этом говорится в исследовании о влиянии войны на украинскую молодежь в 2025 году, опубликованном Программой развития ООН (ПРООН). Наибольшими препятствиями для трудоустройства женщин за рубежом называют отсутствие соответствующих вакансий и наличие у них детей.

Дискриминация украинских женщин за рубежом

Украинки ниже мужчин оценивают свои возможности и доступ к ресурсам за рубежом. В частности существенные различия зафиксировали по шести показателям:

работа с достаточным уровнем оплаты труда;

с достаточным уровнем оплаты труда; покупка собственного жилья ;

; аренда жилья ;

; качественный досуг ;

; качественные медицинские услуги;

открытие собственного дела.

Среди наиболее уязвимых категорий беженцев авторы исследования выделяют две группы:

женщины, не имеющие возможности трудоустроиться в соответствии с полученной специальностью, поскольку местный рынок труда предлагает больше вакансий для представителей рабочих профессий;

в соответствии с полученной специальностью, поскольку местный рынок труда предлагает больше вакансий для представителей рабочих профессий; женщины с маленькими детьми, которые не могут работать полный рабочий день.

Адаптация за рубежом и деньги

Также оказалось, что процесс социальной интеграции украинской молодежи за рубежом напрямую зависит от их материального положения. Около 31% опрошенных успешно строят новые связи, тогда как 16% остаются в полной изоляции, главным образом из-за бедности. Ограниченные ресурсы блокируют доступ к культурным мероприятиям и новым знакомствам, создавая "замкнутый круг", где отсутствие денег мешает получить социальный капитал, а без него невозможно улучшить экономический статус.

Общий уровень удовлетворенности жизнью разделил молодежь почти пополам (52% – довольны, 42% – нет), однако успех укоренения имеет четкое финансовое и гендерное лицо. Лучше всего адаптируются обеспеченные лица и мужчины. Последние значительно выше оценивают доступность достойной оплаты труда, жилья и медицинских услуг.

Женщины-беженки вместо этого сталкиваются с двойным вызовом. Кроме того, что они имеют ограниченные финансовые возможности, они вдобавок к тому же часто обременены обязанностями по уходу за детьми, что делает их путь к стабильности значительно сложнее.

Сколько беженцев вернется

При этом 58% респондентов выразили желание остаться за границей на постоянное место жительства (32% однозначно, 26% скорее). Решительнее всего это декларируют украинцы в возрасте 18-35 лет и те, кто лучше финансово обеспечен.

Мужчины также чаще, чем женщины (36% против 27%) заявляют о четком решении не возвращаться в Украину. Это свидетельствует о большей определенности и радикальности их миграционных планов, тогда как женщины чаще придерживаются неопределенного мнения относительно возвращения, оставляя этот вопрос открытым.

Как уже сообщал OBOZ.UA украинским беженцам труднее всего получить гражданство ЕС в Швеции, Германии, Франции, Испании, Италии, Австрии и Дании. Сложность заключается в том, что получение гражданства занимает годы, требует знания языка, подтверждения доходов и натурализация.

