ПриватБанк возобновил важную для украинцев услугу: какую именно и как воспользоваться

Государственный ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных билетов после кибератаки на сервисы Укрзализныци. Чтобы купить билет, нужно быть клиентом банка и войти в Приват24 или же приобрести проездной документ на сайте bilet.pb.ua.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка. Клиенты снова могут приобрести билеты на все направления в пределах Украины онлайн, не обращаясь в кассы или сторонних сервисов.

Сервисы были временно недоступны, пока Укрзализныця ликвидировала последствия вражеской кибератаки, которая вывела из строя часть цифровой инфраструктуры компании. Теперь ПриватБанк сообщает, что работа билетных функций полностью восстановлена, а пользователи могут оформлять билеты так же просто, как и раньше.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно быть клиентом банка. Для этого достаточно иметь банковскую карту ПриватБанка и доступ к Приват24. Далее пользователь заходит в приложение или на сайт, выбирает раздел "Билеты", а далее - "Железнодорожные билеты".

После этого вводится пункт отправления, пункт прибытия, дата поездки. Система автоматически подскажет доступные поезда, их график, количество мест и цены.

После выбора вагона и места пользователь заполняет данные пассажира (имя, фамилия, тип билета - взрослый или детский), и нажимает "Оформить билет". После оплаты билет приходит на электронную почту в формате PDF с QR-кодом, что является полноценным посадочным документом.

Билет можно предъявить проводнику прямо с экрана смартфона или при необходимости распечатать. В случае если в конкретном поезде проводники не имеют терминалов для считывания электронных кодов, система заранее предупредит пользователя, и билет можно будет бесплатно обменять в кассе на бумажный. Кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно также приобрести автобусные, авиационные и билеты на местный транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили новый специальный поезд - рельсовый автобус PESA. С понедельника по среду он будет курсировать по маршруту Коломыя - Львов - Коломыя, а с четверга по воскресенье - между Коломыей и Луцком. Стоимость билетов же зависит от направления - например, на рейс 12 мая из Коломыи во Львов она составляет 159,3 грн.

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