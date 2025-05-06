В Украине запустили особенный поезд: сколько стоят билеты

В Украине запустили новый специальный поезд – рельсовый автобус PESA. С понедельника по среду он будет курсировать по маршруту Коломыя – Львов – Коломыя, а с четверга по воскресенье – между Коломыей и Луцком. Стоимость билетов же зависит от направления – например, на рейс 12 мая их Коломыи во Львов она составляет 159,3 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер №815/816.

"Поезд в тестовом режиме будет делать остановку по станции Галич – с сегодняшнего дня, следуя по маршруту Коломыя – Львов – Коломыя. И с 8 мая – курсируя по маршруту Коломыя – Луцк – Коломыя", – говорится в сообщении.

График движения нового поезда

В направлении Луцка.

Отправление из Коломыи – 06:55. Прибытие в Луцк – 14:20.

В направлении Коломыи.

Отправление из Луцка – 15:17. Прибытие в Коломыю – 22:35.

Где купить билеты

Билеты на поезд продают максимум на 10 суток вперед. Купить их можно в:

Приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс 11 мая их Коломыи в Луцк билеты продают в вагон 2 класса. Цена – 224,66 грн.

На рейс 12 мая их Коломыи во Львов билеты также продают в вагон 2 класса. Цена – 159,3 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не будет курсировать поезд на популярном туристическом направлении №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Дело в том, что он был временным.

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