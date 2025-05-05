ПриватБанк продает 7-комнатную квартиру: покупатель должен будет выселить жильца
Государственный ПриватБанк продает находящуюся в залоге 7-комнатную квартиру в центре Днепра общей площадью 134,5 кв.м. Стартовая цена – 2,549 млн грн, одно в процессе цена может быть снижена до 1,529 млн грн. Торги должны состояться 7 мая. Особенностью же лота является то, что покупатель должен будет самостоятельно выселить жильца-должника банка.
Сами торги организованы через государственную систему СЕТАМ. Согласно опубликованной в ней информации:
- Квартира продается полностью – не частями.
- Жилье обременено ипотекой – т.е., находится в залоге.
- Технический паспорт на квартиру отсутствует.
- Недвижимость имеет коммунальную задолженность, которую должен будет погасить покупатель-победитель аукциона.
"В квартире есть 3 зарегистрированных совершеннолетних человека. Доступ отсутствует, проживает должник. Выселение жильцов осуществляет покупатель", – говорится в объявлении.
Кроме того, подчеркивается, покупатель будет обязан самостоятельно уплатить любую задолженность по содержанию квартиры за период владения им продавцом. В т.ч., но не исключительно:
- за электроэнергию;
- водоснабжение;
- теплоснабжение;
- коммунальные;
- эксплуатационные;
- любые другие услуги по содержанию.
Помимо этого, покупатель должен будет оплатить и другие расходы. В частности, связанные с:
- отменой отягощений;
- заключением;
- нотариальным удостоверением договора купли-продажи.
Украинцам не отдадут карты ПриватБанка, забытые в банкоматах
Также ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты. Как рассказали в самом банке, такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.
При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы также нужно будет обращаться в банк для ее восстановления – однако не в сам ПриватБанк, а в тот, который выдал карту.
"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
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