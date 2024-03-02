ПриватБанк после проверки закрыл счет вдове воина ВСУ: на карточке у нее была зарплата учителя и выплата после гибели мужа

ПриватБанк сообщил своей клиентке о решении разорвать с ней деловые отношения. Причину банк в таких случаях никогда не называет, но речь идет о нарушениях, выявленных во время финансового мониторинга счета. Женщина утверждает, что никаких нарушений нет: деньги она использовала только на территории Украины, а на счет получала соцвыплаты, зарплату учительницы и помощь от государства после гибели ее мужа, военнослужащего ВСУ.

Об этом говорится в жалобе клиентки, опубликованной на специализированном форуме Минфин. Обычно на жалобы здесь отвечают представители банков, однако на утро 2 марта на жалобу, которую женщина оставила еще 29 февраля, так и не ответили.

"Источник происхождения поступления средств банку известен, переводы осуществлялись в пределах Украины. Средствами пользовалась только своими. На счете ПриватБанка были поступления социальных выплат (единоразовая выплата членам семьи погибшего, пособие по инвалидности, зарплата (госчреждение), льготы на коммунальные услуги). Все операции законны, могу предоставить все документы", – пожаловалась женщина.

Отделение другого банка находится от нее далеко. Теперь, чтобы получить свои деньги, украинка вынуждена открывать счет в другом банке и просить "Приват" перевести туда остаток средств. И действующий закон и условия сотрудничества с банками предусматривают возможность в любой момент закрыть счет как по инициативе клиента, так и по инициативе банка.

Банк обычно принимает решение закрыть счет после проведения первоначального финансового мониторинга. Например, когда обнаруживает подозрительные операции, великие предания и т.д.

Как банки проверяют клиентов. Они собирают всю общедоступную информацию о своих клиентах из источников публичной информации в форме открытых данных и таких систем, как YouControl.

Также могут потребовать документального подтверждения источников происхождения средств для проверки законности соглашений. Проверки проводятся не только на этапе установления деловых отношений, но и в течение всего периода обслуживания клиента в банке.

Вас обязательно проверят, если:

совершить транзакцию в сумме от 400 тыс. грн;

кто-то из сторон-участников финансовой операции имеет регистрацию, местожительство или местонахождение, счет в РФ или государстве, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций;

финансовые операции политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;

платежные операции по переводу средств за границу;

финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);

финансовые операции электронного е-резидента.

Отдельно финмониторингу подлежат так называемые подозрительные операции, и для них сумма не имеет значения. Например, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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