ПриватБанк изменил правила обмена валют? Действительно ли теперь надо подтверждать происхождение купюр

В украинских соцсетях начала распространяться информация, что в ПриватБанке требуют документы и объяснения даже при обмене 100 долларов. Однако в банке сообщили, что таких ограничений нет, при обмене небольших сумм документы не запрашиваются, и финмониторинг не проводится.

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Поводом стало видео в социальных сетях одной из клиенток, которая пыталась обменять стодолларовую купюру, но, по ее словам, банк требовал от нее объяснить происхождение валюты, предъявить паспорт и даже номер телефона. Публикация появилась на личной странице женщины в Tik-Tok.

Она рассказала, что хотела обменять 100 долларов в отделении ПриватБанка, но наткнулась на неожиданные требования - банк якобы попросил объяснить происхождение средств и предъявить документы. Женщина не согласилась и пошла в другой обменник, где беспрепятственно осуществила операцию. По ее словам, нововведения в банке являются несправедливыми и дискриминируют обычных людей, которые не имеют официального трудоустройства.

"Да, можно сказать, что я плохая - работаю неофициально. А что делать, если работодатели не устраивают официально, а сами дают тебе эту же валюту в конверте", – возмущается украинка.

OBOZ.UA обратился к представителям ПриватБанка для разъяснения ситуации. Ответ банка был вполне однозначным, что никаких новых требований для обмена небольших сумм в валюте не введено.

"Если вы просто меняете 100 долларов на гривны, то банк не спрашивает, откуда эти средства. Такой функции нет", - заявили в службе поддержки. В банке также пояснили, что проверка происхождения средств осуществляется только в случае, когда операция по банковской карте превышает 150 тысяч гривен в сутки - это предусмотрено действующим законодательством по финансовому мониторингу. Таким образом, любой обмен или зачисление средств, не достигающий этой суммы, не подпадает под обязательную проверку.

Вероятно, инцидент связан с локальной ошибкой или неправильной интерпретацией слов работника отделения. Банк призывает не распространять ложную информацию и в случае сомнений обращаться непосредственно в контакт-центр или через официальные каналы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июня ужесточат правила карточных переводов. Без официального подтверждения заработка можно будет переводить на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас - до 100 тыс. грн. Впрочем, предусмотрены и исключения.

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