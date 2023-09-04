Присоединяйтесь к вызову 'Міжнародний грошмейстер': получайте международные переводы и гарантированные 200 грн на бонусный кошелек

Воспользуйтесь шансом гарантированно получить 200 грн на бонусный кошелек: присоединяйтесь к вызову "Міжнародний грошмейстер" и получайте международные переводы из-за границы в мобильном приложении ПУМБ Online.

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В вызове принимают участие все клиенты ПУМБ, получающие переводы из-за границы с помощью одной из платежных систем: Western Union, MoneyGram, Ria или PrivatMoney. Участие в акции доступно как существующим, так и новым клиентам банка.

Чтобы стать клиентом ПУМБ, необходимо скачать приложение банка, идентифицироваться с помощью цифровых документов и открыть дебетовую карту всеКАРТА. Обслуживание карты, пополнение (возможна комиссия другого банка), снятие средств в любых банкоматах Украины – бесплатно.

Срок действия вызова: с 21 августа по 21 сентября 2023 года. Обратите внимание, что бонус можно получить только один раз.

Как получить перевод и гарантированные 200 грн бонуса:

Открыть приложение ПУМБ Online – раздел "Платежи"

Выбрать опцию "Международные переводы"

Получить из-за границы перевод через любую из международных платежных систем: Western Union, MoneyGram, Ria или PrivatMoney

Дождаться зачисления 200 грн на бонусный кошелек

Подробнее о вызове "Международный грошмейстер", его условиях и доступе к бонусному кошельку – в разделе "Мои вызовы" в приложении ПУМБ Online и по ссылке (в случае отсутствия этого раздела рекомендуем обновить приложение).

Не упустите отличную возможность получить гарантированные 200 грн на бонусный кошелек!