Применение кассовых аппаратов: Гетманцев рассказал, кого налоговая проверит в первую очередь

В Украине налоговики проверяют предпринимателей по соблюдению закона о применении Регистраторов расчетных операций. В первую очередь они обращают внимание на выручки торговцев и количество наемных работников.

"Плательщикам налогов-торговцам будет интересно узнать, а к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять по соблюдению закона о применении РРО. Даю инсайд", – написал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram.

Незначительные выручки предприятия

Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. грн. для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли; не менее 40 тыс. грн в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза).

Нулевые выручки

Субъекты хозяйствования, зарегистрировавшие РРО/ПРРО, но в то же время декларирующие нулевые выручки, а также, например, по большинству операций, проведенных через РРО/ПРРО, была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%).

Риски в оформлении наемных работников

Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцам приготовили новые налоговые реформы : по требованию МВФ Министерство финансов наработало изменения, которые должны дополнительно принести в бюджет около 44 млрд грн.

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