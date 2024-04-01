Прикрывались известными брендами и зарабатывали по миллиону в месяц: в Украине будут судить организаторов подпольного производства алкоголя

В Днепропетровской области будут судить организаторов подпольного производства алкоголя. Жители Никополя выпускали фальсификат под видом продукции украинских брендов и сбывали подделку оптом, получая миллионные прибыли. Кроме того, та же преступная группа торговала сигаретами без акцизов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что группа жителей Никополя наладила деятельность нескольких подпольных цехов по производству спиртного, а заодно и масштабную сеть реализации такой продукции. За это им грозит до 10 лет тюрьмы.

"Фигуранты арендовали несколько помещений на территории Никополя. Часть из них использовали в качестве подпольных цехов по производству алкогольной продукции, остальные – как склады для хранения", – установили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи следственного управления областной полиции.

Готовую продукцию продавали под видом известных украинских брендов. Отгрузка фальсификата осуществлялась оптовыми партиями на территории Днепропетровской области.

"Оптовики самостоятельно забирали продукцию со складов хранения, или же фигуранты доставляли ее своим транспортом заказчикам. Кроме того, реализовывали незаконно приобретенные табачные изделия без марок акцизного налога Украины", – сообщили правоохранители.

По их подсчетам, подпольный бизнес приносил участникам группировки миллион гривен ежемесячно. В рамках расследования полицейские уже изъяли:

две производственные линии;

1500 литров спирта;

свыше 12 тонн готовой к сбыту алкогольной и слабоалкогольной продукции;

120 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога;

около 600 тысяч гривен.

"Тогда пяти участников преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 и 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт, транспортировку алкогольных напитков и табачных изделий, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины. При согласовании Днепропетровской областной прокуратуры обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Обвиняемым может грозить до 10 лет с конфискацией имущества, изъятием и уничтожением незаконно произведенной или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине только за последний год обнаружили и изъяли почти 600 тонн спирта и поддельных алкогольных напитков ориентировочной стоимостью 830 млн грн. Технический спирт и другие примеси добавляют к этиловому спирту и пытаются продать под видом продукции известных брендов.

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