Пригожин тайно использовал крупные банки из США и Британии: FT узнал о схеме "Вагнера"

Британский банк HSBC и американский JPMorgan Chase невольно обрабатывали платежи для компаний, подконтрольных покойному основателю ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Речь идет о компаниях в Африке, где ЧВК расширила свое присутствие после попадания под санкции на Западе. В частности, суданская фирма, подконтрольная Пригожину, закупала промышленное оборудование в Китае, а расчеты вела через крупные западные банки.

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Об этом сообщил Financial Times (FT), ссылаясь на данные Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS). В его докладе об утечке документов, в частности, говорится, что Пригожин и "Вагнер" не смогли бы закрепиться в Африке, не пользуясь преимуществами белой финансовой системы, к которой не могли бы иметь доступа из-за санкций.

Отмечается, что Пригожин смог создать транснациональную криминальную империю в сфере природных ресурсов, в том числе за счет тайного использования платежных систем западных финансовых учреждений. Среди разоблаченных транзакций указываются такие:

в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, которая была прикрытием для "Вагнера" в регионе, отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase продавцу в Китае;

в том же году Meroe Gold отправила оплату за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через Hang Seng Bank, который входит в группу HSBC.

"Нет никаких доказательств того, что банки знали о том, что обрабатывают транзакции по заказу подставных компаний группы "Вагнера". Meroe Gold на момент выплат не находилась под санкциями США, а вот Пригожин был под санкциями с 2016 года", – отмечает издание.

А вот уже в 2017 году Meroe Gold тоже оказалась под санкциями – как раз из-за связей с Пригожиным. Тогда отмечалось, что компания помогает лидеру "Вагнера" "эксплуатировать природные ресурсы Судана для личной выгоды". Впрочем, в C4ADS подозревают, что история на этом не завершилась.

"Чтобы облегчить эксплуатацию природных ресурсов, организация, находящаяся под международными санкциями, полагалась на сеть финансовых услуг и транспортных сетей для перемещения поставок и получения доходов.... После кончины Пригожина в августе 2023 года операции, которые он организовал в Африке, были поглощены структурами, находящимися под прямым контролем Министерства обороны России", – отметили аналитики центра.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным западных медиа, спустя год после смертиЕвгения Пригожина наемники "Вагнера" в Африке стали еще более жестокими и убивают еще больше людей. Насилие со стороны "вагнеровцев" выросло в десятки раз.

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