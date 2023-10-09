Прежних цен больше нет: в Украине изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир

В Украине за год (сентябрь-2022 к сентябрю-2023) выросла стоимость аренды 1-комнатных квартир. При чем цены повысились практически во всех регионах. Больше всего – в Черниговской области, сразу на 161,9%.

На втором месте – Волынская область, где за год арендовать однушки стало дороже на 93,7%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса. Далее, по их данным, идут:

Николаевская – на 58,1%;

Винницкая – на 31%;

Житомирская – на 30,8%;

Харьковская – на 30,3%;

Киев – на 28,9%;

Сумская область – на 22,9%.

Меньше всего аренда 1-комнатных квартир подорожала в Одесской области – на 6%. А также в:

Ивано-Франковской – 6,8%;

Запорожской – на 7,7%.

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Где аренда подешевела

Впрочем, выросли цены не по всей стране – в ряде регионов они снизились. В частности, в:

Тернопольской области – на 0,1%;

Хмельницкой – на 2,5%;

Полтавской – на 5,8%;

Херсонской – на 7,1%;

Кировоградской – на 17,6%;

Днепропетровской – на 17,7%.

Сколько стоит

Дешевле всего снимать 1-комнатные квартиры в Херсонской области – в среднем 3 250 грн. А также:

Сумской – 4 000 грн;

Николаевской – 5 601 грн;

Харьковской – 6 072 грн;

Кировоградской – 6 111 грн;

Запорожской – 6 129 грн.

Самые высокие цены установили в Киеве – в среднем 21 167 грн. А также:

Львовской области – 16 666 грн;

Закарпатской – 15 707 грн;

Винницкой – 12 306 грн;

Волынской – 12 068 грн.

При этом заметим: речь идет исключительно о средних ценах, которые формируются на основании всех показателей – как самых высоких, так и самых низких. К примеру, в том же Киеве можно арендовать 1-комнатную квартиру как за 26 565 грн и дороже, так и за 5 500 грн и дешевле.

Как сообщал OBOZREVATEL, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон, объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

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