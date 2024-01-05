Прежних цен больше нет: украинские АЗС изменили стоимость важного топлива

На украинских АЗС значительно подешевел дизель. С начала зимы цены снизились на 2,87 грн/л – со средних 54,28 грн/л 1 декабря 2023 года до 51,41 грн/л 5 января 2024-го.

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Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95". Согласно им, за неделю (с 29 декабря по 5 января) цены снизились на 9 коп./л.

В целом же крупные сети продают дизель по 47,3-56,99 грн/л.. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет почти 10 грн/л.

Где дешевле всего

Самые низкие цены на ресурс выставили, по данным аналитиков, на АЗС RLS – 47,3 грн/л. А также:

Фактор – 47,5 грн/л;

БРСМ-Нафта – 48,33 грн/л;

Маркет – 48,59 грн/л.

Где дороже всего

Дороже всего дизель продают на заправках Паралель – 56,99 грн/л. А кроме того:

SOCAR – 55,99 грн/л;

WOG, ОККО – 54,99 грн/л;

Shell – 53,49 грн/л.

Цены в регионах

По областях же дизель продают по 50,44-54,68 грн/л. Таким образом, разница между самыми дорогой и дешевой превышает 4,2 грн/л.

Дешевле всего дизель продают в Закарпатской области – 50,44 грн/л. А также:

Днепропетровской – 50,54 грн/л;

Николаевской – 50,76 грн/л;

Хмельницкой – 50,79 грн/л;

Киевской – 50,89 грн/л;

Винницкой, Одесской – 50,99 грн/л.

Самые высокие цены зафиксированы в Донецкой области – 54,68 грн/л. А кроме того:

Черниговской – 52,17 грн/л;

Черновицкой – 51,77 грн/л;

Черкасской – 51,72 грн/л.

Что с бензином

С начала зимы на украинских АЗС существенно подешевел и бензин А-95. Так, 4 января они продавали его в среднем по 51,39 грн/л, что почти на 3 грн/л превышает стоимость ресурса 1 декабря 2023 года (54,33 грн/л).

За неделю же – с 28 декабря-2023 по 4 января 2024-го – бензин подешевел на 13 коп/л. А по сравнению с 3 января – на 2 коп./л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время нардеп Алексей Устенко ранее отмечал, что на мировых рынках отсутствуют предпосылки для роста цен на нефть. Соответственно, в Украине будет снижаться стоимость автотоплива – как бензина, так и дизеля и сжиженного газа.

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