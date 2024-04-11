Правоохранителям запретили воровать конфискованные вещи с помощью военных, – нардеп

Проголосованный в Верховной Раде закон о мобилизации содержит норму, предусматривающую согласование Министерством обороны потребности воинских частей в получении конфискованных либо арестованных вещей – к примеру, дорогих часов, сигарет, смартфонов и пр. Таким образом была перекрыта коррупционная схема, когда с помощью военных правоохранители возвращали такие вещи на черный рынок для продажи.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: соответствующая правка прошла успешное единогласное голосование как в оборонном комитете Верховной Раде, так и в зале парламента.

"Это одна из самых распространенных схем, которой очень любил пользоваться БЭБ (Бюро экономической безопасности. – Ред.) и не только. Арестовал сигареты – типа "принудительно изъял" их на военные цели – вернул в нелегальную торговлю. Поэтому у них и "ноль" официальных уничтожений изъятых контрафактных сигарет за год", – раскрыл суть схемы нардеп.

В такой способ, отметил он, правоохранители через привлечение военных фактически воровали "конфискованные/арестованные сигареты, айфоны и даже женские туфли и дорогие часы".

"Лавочку вам ... закрыл. В законе о мобилизации есть норма, что теперь это все должно проходить согласование через Минобороны, которые сами определят, есть ли такая потребность в конкретно этой части на 100500 айфонов или пачек сигарет, или вы просто хотите снова украсть", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то жеь время, депутаты Верховной Рады 11 апреля поддержали постановление, обязывающее Кабинет министров ввести ежемесячной выплаты в 70 тыс. грн для военных, находящихсяна передовой. Эта выплата станет дополнением к зарплате (20-25 тыс. грн) и боевым (100 тыс. грн).

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