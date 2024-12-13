Правительство изменило правила продажи некоторых лекарств: что должны знать украинцы

Программа "Доступные лекарства", согласно которой государство полностью или частично возвращает средства за определенные препараты, будет действовать во всех аптеках Украины. Это позволит украинцам получать около 600 медицинских средств бесплатно или с небольшой доплатой.

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Решение обновить и модернизировать программу "Зимняя поддержка" 13 декабря принял Кабинет Министров. Об этом в ходе очередного заседания украинского правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня Правительство принимает постановление, по которому воспользоваться программой "Доступные лекарства" можно будет в каждой аптеке нашей страны. Это позволит сделать лекарства еще более доступными в каждом уголке нашей страны", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль добавил, что по этой программе украинцы могут получить безвозмездно или с небольшой доплатой около 600 медицинских изделий и препаратов.

Но стоит учитывать, что 1 июля все медикаменты по программе "Доступные лекарства" отпускаются в аптеках только по электронному рецепту, срок действия которого – 30 дней. Исключение сделано только для прифронтовых территорий, где получить медпрепараты бесплатно или с частичной оплатой можно будет по бумажному рецепту.

При этом лекарства отечественного производства можно приобрести за средства "Зимней єПідтримки" (т.н. "тысячу Зеленского"). Также по всей стране можно заказать доставку медпрепаратов "Укрпочтой", в том числе в прифронтовые регионы.

Какие препараты подвергаются реимбурсации, можно узнать на сайте Национальной службы здравоохранения (НСЗУ). В целом по госпрограмме можно получить медикаменты для лечения таких болезней:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет II типа, инсулинозависимый и несахарный диабет;

хронические заболевания нижних дыхательных путей (в том числе бронхиальная астма);

болезнь Паркинсона;

эпилепсия;

иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплационном периоде;

детское лекарство форме капель и мазей.

Также OBOZ.UA сообщал о расширении программы "Доступные лекарства". Ранее в декабре в рамках "Зимней єПідтримки" в нее включили 30 новых действующих веществ, среди которых – препараты для ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней.

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