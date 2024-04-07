Правительство должно остановить процесс усиления долгового кризиса в 'зеленой' энергетике, – адвокат

Кабинет министров Украины должен отменить инициативу по финансированию отрасли зеленой энергетики из-за отдельного спецсчета вместо существующего механизма поддержки через компанию "Укрэнерго", поскольку это приведет к критическому накоплению задолженностей в отрасли и коллапсу работы зеленых электростанций.

Об этом заявила Ольга Савченко, партнер Юридической компании ALTELAW.

"Несколько месяцев говорится, чтобы из тарифа на передачу Укрэнерго выделить стоимость услуги, которую оплачивает Укрэнерго за увеличение производства электрической энергии из альтернативных источников, и возложить оплату этой услуги на потребителя, то есть на бизнес в основном", – заявила Савченко.

По ее словам, соответствующая инициатива сначала обсуждалась в рамках отдельных рабочих групп, а затем, несмотря на негативный отклик на эту идею со стороны участников рынка ВИЭ, это вылилось в составляющую плана Украины Ukraine Facility, утвержденного правительством.

"Сам факт и именно такие шаги, демонстрирующие отсутствие диалога, это, конечно, такие отрицательные сигналы", – отметила эксперт.

Она отметила, что такого рода инициативами правительство нарушает договоренности с инвесторами в энергетику, которые были закреплены меморандумом в 2020 году и предусматривают гарантии государства относительно неизменности законодательного и регуляторного поля до 2030 года. Савченко подчеркнула, что государство не дает объяснений и не планирует какие-то гарантии инвесторам по поводу того, что уплата средств на развитие ВИЭ не приведет к ухудшению существующего кризиса с расчетами.

"Если сейчас Укрэнерго как-то обязано выплачивать, то просто неизвестно, что будет дальше", - добавила она.

По ее словам, существует большой риск, что промышленные потребители будут игнорировать требование платить средства на спецсчет по развитию ВИЭ, чтобы уменьшить, а не увеличить свои производственные издержки, тем более в условиях войны.

"Конечно, отдельная строка по оплате ВИЭ будет вызвать только негатив. Если будут еще и судебные тяжбы, то это полностью обрушит отрасль. И ситуация станет еще более критичной, чем сейчас", – подчеркнула Савченко.

Она пояснила, что текущая модель финансирования отрасли ВИЭ не работает полноценно исключительно потому, что в целом на энергорынке есть многомиллиардные круговые задолженности, которые нужно решать.

По мнению директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской, предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий риск финансового дефолта в случае остановки поддержки отрасли через компанию "Укрэнерго", поскольку это нарушит гарантированность поступлений и предприятия зеленой энергетики не смогут рассчитываться по кредитам.