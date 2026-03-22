Правила поездок в "Укрзалізниці" кардинально изменились: к украинцам обратились с предостережением

Во время воздушных тревог "Укрзалізниця" может останавливать поезда и эвакуировать пассажиров, и в этот момент категорически нельзя паниковать, выбегать без проверки пути или брать большие вещи. Несмотря на неудобства и задержки, эти правила направлены на одно – сохранить жизнь, ведь даже малейшая неосторожность может привести к трагедии.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Российские атаки все чаще направлены именно на транспортную инфраструктуру, поэтому было принято решение действовать на опережение:

останавливать поезда при повышенной угрозе;

организовывать эвакуацию пассажиров;

оперативно реагировать на появление вражеских БПЛА вблизи маршрутов.

Важно, что такие меры применяются не во время каждой тревоги, а только тогда, когда риск оценивается как высокий. Одна из последних ночей стала особенно показательной. Враг атаковал железную дорогу дронами, в частности был поражен локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге.

Благодаря своевременной эвакуации удалось избежать жертв среди пассажиров и локомотивной бригады. Однако не обошлось без трагедии, на Одесской железной дороге во время эвакуации смертельно травмировалась проводница – ее сбил встречный поезд, который также направлялся к месту остановки. Еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

После инцидента в Укрзализныце отдельно отметили, что эвакуация спасает жизни, но только при условии четкого соблюдения инструкций. Пассажирам строго запрещено:

создавать панику и давку;

выбегать из вагона без проверки безопасности пути;

игнорировать риск встречных поездов;

пытаться забрать большие чемоданы во время эвакуации.

Вместо этого необходимо внимательно слушать проводников, быстро покидать вагон без габаритного багажа и отходить на безопасное расстояние или к указанному месту. Именно эти простые, но критически важные правила могут спасти жизнь.

После внедрения новых правил более 4000 работников железной дороги прошли специальное обучение по эвакуации. Поездные бригады регулярно отрабатывают сценарии действий в случае опасности, а каждый инцидент подробно анализируется для совершенствования протоколов. Впрочем, для пассажиров это означает новую реальность:

поездка может затянуться на несколько часов;

остановки возможны даже ночью и в поле;

иногда приходится ждать завершения тревоги под открытым небом.

В соцсетях новые правила вызвали волну обсуждений. Люди активно делятся собственным опытом и задают вопросы:

кто сколько времени стоял во время остановки;

были ли укрытия рядом;

насколько задержались поезда;

как проходила эвакуация в разных регионах.

Часть пассажиров отмечает, что безопасность важнее комфорта. Другие же описывают ситуации, когда приходилось стоять в темноте посреди поля, что вызывало страх и стресс. Железнодорожники советуют заранее адаптироваться к новым условиям:

планировать пересадки с запасом в 2–3 часа;

иметь заряженный телефон и документы;

брать воду, еду и минимальный набор вещей;

быть готовыми быстро покинуть вагон в случае необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 18 марта в Украине якобы отменили прямые поезда "Интерсити" в Харьков из-за ситуации с безопасностью, поэтому пассажирам приходится ехать с пересадкой. В то же время, "Укрзалізниця" официально отметила, что ввела лишь временную пересадку через Полтаву, билеты продаются, а полноценное движение планируют восстановить до конца марта.

