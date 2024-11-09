Могут возникнуть проблемы с логистикой: Польша ужесточила правила для грузовиков из Украины

Польша с 1 ноября 2024 года усилила контроль за товарными автомобильными перевозками для украинских и других экспортеров. Теперь водителям из третьих стран (не ЕС) с любыми грузами перед въездом в страну нужно регистрироваться в польской системе SENT. Это может привести к проблемам для украинских логистов и временным сложностям с поставками, предупреждают участники рынка.

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По старым правилам, такое ограничение действовало только для опасных товаров, в частности, горючего, мазута и спирта. Как объяснил Forbes операционный директор украинской группы логистических компаний Александр Кирилюк, речь идет как о двусторонних рейсах, так и о транзитных перевозках по территории Польши.

Кроме того, с 1 января 2025 все европейские перевозчики, которые будут выполнять перевозки через Польшу в третьи страны, в том числе Украину, тоже будут обязаны вносить свои данные в SENT. Эксперты допускают, что таким образом, Польша пытается лоббировать собственный автопарк и увеличить долю своих перевозчиков на рейсах в третьи страны. До полномасштабной войны их доля на рынке составила 30-40%, а сейчас до 90% таких перевозок осуществляют украинцы.

По словам Кирилюка, регистрация в SENT требует времени и внесения в систему немалого количества данных (отправитель и получатель, информация об авто, перевозчике, водителе и т.д.). За ошибочные данные логистов могут оштрафовать штрафы на сумму от 5000 злотых (более 50 тыс. грн) до 12 тыс. злотых (свыше 120 тыс. грн) в зависимости от нарушения.

"По опыту нашей компании, на внесение одной заявки менеджер тратит не менее 15 минут. Для компании с парком 100-150 машин – это серьезная дополнительная нагрузка", – рассказал Кирилюк.

Еще один нюанс: все авто, которые попадают в SENT, должны быть оборудованы GPS-трекерами для отслеживания движения. Такая система должна быть верифицирована польской стороной. И многие украинские авто такими трекерами не оснащены, а потому должны закупать дополнительные устройства, каждое из которых обойдется в сумму до 100 евро.

Временным решением, по словам Кирилюка, могло бы стать использование смартфонов водителей для передачи GPS-сигнала. Но мобильная связь в дороге часто бывает нестабильной, а отсутствие передачи данных считается нарушением, за это можно получить штраф.

В результате новых требований в первые недели ноября возможны перебои с логистикой, предупреждает специалист. Большинство перевозчиков еще не разобралось, как правильно оформлять заявки в SENT. Некоторые логисты ожидают, когда поедут первые грузовики и станет понятно, насколько урегулирован процесс проверки и жестки штрафные санкции.

"На бумаге все просто. Мы изучали эти инструкции. Но когда фактически сталкиваешься с внесением данных, всегда есть риск ошибки. Например, неправильно указать локацию отгрузки/разгрузки или ошибиться с цифрами GPS данных авто", – отметил Кирилюк.

По его словам, за первую неделю ноября стоимость перевозок через Польшу выросла на 20-25%."Некоторые компании решили переждать и не отправили свои автомобили в Европу на эту и следующую неделю. Могут быть не масштабные, но все же перебои с доставкой товаров", – рассказал Кирилюк.

Один из вариантов, которым могут воспользоваться логистические компании, – отправлять грузы в объезд Польши. Однако пока этого не происходит: по данным системы єЧерга, двусторонние и транзитные грузовые перевозки в Польшу составляют 60% всех грузовых автомобильных перевозок Украины.

Издание напоминает, что новые правила на рынке грузовых перевозок ЕС и Польша вводят уже не в первый раз. Так, в июле 2023 года в Польше вступил в силу закон о командировке водителей на автомобильном транспорте. С тех пор оформлять документы следует в письменной форме и заверять польской электронной подписью.

А 20 июня 2024 года Украина и Евросоюз продолжили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок, где появились новые требования. Речь идет о необходимости возить с собой лицензию на перевозку в бумажном виде, документы на груз даже для пустого транспорта, документы для подтверждения типа перевозки и заявку на возврат пустого грузовика.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша входит в тройку стран, из которых больше всего ввезли товаров в Украину с начала 2024 года. Общий объем польских товаров, попавших в Украину за первые 9 месяцев года, составляет 5 млрд долларов.

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