Повышение эффективности добычи: "Укрнафта" внедрила интеллектуальное управление штанговыми насосными установками

"Укрнафта" внедряет интеллектуальное управление штанговыми скважинными насосными установками с помощью программного обеспечения Weatherford ForeSite.

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"Сегодня парк скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосными установками, насчитывает 580 единиц. Уже 72 из них работают с интеллектуальным управлением, ещё 62 подключаем к современной системе Weatherford ForeSite. В дальнейшем планируем ежегодно внедрять такие решения ещё на 40–60 скважинах, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Цифровые технологии сегодня – это не отдельное направление развития, а один из ключевых инструментов повышения эффективности добычи. Именно такие решения позволяют одновременно увеличивать операционную эффективность, сокращать затраты и повышать надежность работы оборудования".

Система в режиме реального времени анализирует работу скважины, состояние насосного оборудования и приток жидкости, после чего автоматически подбирает оптимальный режим работы. Это позволяет поддерживать максимально эффективную добычу без перегрузки оборудования.

Для компании это означает не только автоматизацию процессов, но и вполне практический результат:

• тот же или даже больший объем добычи;

• меньшее потребление электроэнергии на каждую тонну добытой жидкости;

• более длительный межремонтный период работы оборудования;

• меньшее количество выездов ремонтных бригад;

• более низкую себестоимость добычи.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Осуществляет добычу нефти и природного газа, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.