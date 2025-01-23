Поставлял на фронт непригодные пулеметы из-за коррупционных схем: суд арестовал экс-чиновника Минобороны

Суд арестовал экс-чиновника Минобороны и руководителя госпредприятия, которые по коррупционной схеме поставили на фронт только 200 непригодных пулеметов вместо 400 сертифицированных единиц, нанеся государству ущерб на 193 млн гривен. Оружие оказалось дешевым аналогом без технической документации.

Видео дня

Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Сотрудники бюро установили, что в 2022 году должностное лицо Минобороны совместно с руководителями государственного предприятия должны были поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. По результатам проверки было обнаружено, что:

было поставлено всего 200 пулеметов, половину от заявленного объема;

вместо сертифицированного оружия передали дешевые аналоги, не отвечающие техническим требованиям;

закупленное оружие не имело маркировки, сопроводительных документов и технической документации.

Негодность пулеметов оказалась во время боевого использования: оружие не могло вести непрерывную стрельбу, а после первых выстрелов выходило из строя из-за разрушения частей и механизмов. Из-за этой сделки государство понесло финансовый ущерб более чем на 193 млн гривен.

Но хуже всего то, что получившие это оружие украинские военные оказались под реальной угрозой из-за его непригодности в боевых условиях. Районный суд Полтавы избрал меру пресечения для бывшего чиновника Минобороны в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 9 млн гривен.

Одному из руководителей государственного предприятия избрана аналогичная мера пресечения с залогом в 18 млн гривен. Из зала суда оба подозреваемых были отправлены в исправительное учреждение.

Решение о мере пресечения третьего фигуранта дела еще ожидается. Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Офиса генерального прокурора. Бывшему чиновнику Минобороны инкриминируют:

растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ДБР вручило подозрения должностным лицам госпредприятия "Леса Украины" по делу о закупке телефонов почти на 19 млн грн по завышенным ценам. Среди подозреваемых – исполнительный директор и два директора департаментов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!