Поляки испугались конкуренции с Украиной: готовят ограничения для еще одного товара

Польские власти угрожают ввести механизмы сдерживания импорта цемента из Украины. В целом, за пять лет украинские экспортеры ввезли в соседнюю страну цемента на 101,1 млн евро – большую часть этой суммы они заработали в прошлом году.

Видео дня

Об этом сообщает TVN24. По словами польсокого министра развития Кшиштофа Пашика, его страна уже ведет с Украиной переговоры касательно роста импорта цемента.

"Мы мониторим ситуацию – проблемы существуют во многих отраслях. В меньшей степени, когда дело касается Украины – здесь, по крайней мере, у нас есть диалог, и в сложных вопросах мы этот диалог успешно ведем. Например, с 6 июня возвращаются старые правила торговли агропродовольственными товарами", – сказал Пашик.

Он анонсировал дальнейший диалог с Украиной и допустил внедрение защитных меры для польской промышленности. По данным Министерства сельского хозяйства и развития села, общая стоимость импорта цемента в Польшу выросла с 95 млн евро в 2019 году до 185 млн евро в 2024 году, а за первые три месяца 2025 года составила 43,6 млн евро. При этом, из Украины было импортировано цемента на 101,1 млн евро:

2019 год – на 3,3 млн евро;

2020 год – на 2,2 млн;

2021 году – на 4,7 млн;

2022 год – 12 млн;

2023 год – 25 млн;

2024 год – 53,9 млн;

первый квартал 2025 года – 14,9 млн евро.

Ранее Ассоциация производителей цемента Польши призвала ввести таможенную квоту на украинский цемент. То есть в организации хотят прописать в торговом соглашении между ЕС и Украиной ограничение объемов импорта цемента на уровне среднеарифметического показателя за последние 3 года, то есть на уровне 360 тыс. тонн.

По данным Аналитического центра Палаты налогового администрирования Польши, объемы импорта цемента из Украины в Польшу увеличился со 101,7 тыс. тонн в 2022 году до 652,3 тыс. тонн в 2024 году. А согласно прогнозам, в 2025 году показатель может превысить отметку в 1 млн тонн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 12 мая польские перевозчики начали акцию протеста на границе Украины и Польши. заблокировав пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Они требовали вернуть спецразрешения на въезд в страну для украинских перевозчиков. Однако апелляционный суд Люблина 13 мая оставил в силе запрет проведения акции протеста, и в тот же день протест завершился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!