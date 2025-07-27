Получают одну из самых низких средних зарплат: кому в Украине не готовы платить

Средняя зарплата украинского ученого составляет всего 12-15 тысяч гривен, однако в рамках крупных проектов с бизнесом или международными грантами некоторые ученые получали до миллиона гривен в месяц. Такие выплаты фиксировались в сферах инженерии, ИТ и разработок для оборонной промышленности – именно там спрос на науку превращается в реальные деньги.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов в комментарии СМИ. По его словам, украинские ученые получают одну из самых низких средних зарплат среди госсектора.

Базовый оклад в размере 12-15 тысяч гривен в месяц для специалиста с высшим образованием, степенью и опытом – это уровень, который откровенно не соответствует значимости профессии. Впрочем, в отдельных случаях, когда речь идет о крупных международных грантах или сотрудничестве с бизнесом, оплата может быть значительно выше.

Денис Курбатов приводит пример из собственного опыта, когда в Сумском государственном университете, возглавляя научно-исследовательскую часть, он видел зарплаты ученых, которые в отдельные месяцы достигали миллиона гривен. Но такие примеры — исключения из правил, связанные с выполнением масштабных проектов в сфере инженерии, ИТ, разработки оборудования или оборонной продукции.

Дополнительные источники финансирования поступают также через участие в грантовых программах, таких как "Горизонт Европа" и другие. По словам Курбатова, такие проекты позволяют ученым получать конкурентоспособную зарплату, развивать новые направления исследований, а также, что не менее важно – не выезжать за границу в поисках лучшей жизни. Но, опять же, возможности привлечения к таким проектам имеет лишь часть научных учреждений.

Уже в этом году в бюджете заложено дополнительных 155 миллионов гривен на формульное финансирование лучших научных учреждений в аграрном и общественном секторах. Реформа охватывает и другие направления – технический, естественный, биомедицинский, гуманитарный и безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя зарплата украинских чиновников в центральных госорганах в июне-2025 составила 59,6 тыс. грн, увеличившись за год на 9,2%, а за месяц – на 1,29%. Показатель в 2,38 превышает средний уровень зарплат по Украине (25 тыс. грн, по данным кадровых порталов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!