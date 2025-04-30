Польша "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: что происходит на рынке

Украина нарастила импорт сыров. В частности, 2024 году доля импортного продукта на рынке составляла 37%, а в 2025-м выросла до 47%. При этом, по прогнозам участников рынка, до конца года этот показатель увеличится до 50%, а в 2026-м – до 62%. Везут же в Украину сыр, в частности, из Польши – и он, примечательно, стоит меньше за местный.

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Об этом говорится в материале "Бизес Цензор". В частности, отмечается, в марте в одной из сетей на Волыни польский сыр стоил 49,9 грн, тогда как украинский – 99,9 грн, "а иногда и 115,9 грн за 135 граммов".

Причиной же массового перехода украинских торговых сетей на зарубежный продукт, пояснили аналитики, рекордное подорожание сырья в 2024 году. По их словам, после того как производители подняли цены, "сети начали массово завозить продукцию из-за границы".

Более того, несмотря на то, что в 2025 году цены на молоко-сырье значительно снизились, конкуренцию с импортом, подчеркивается, украинский сыр выиграть не может. Ведь из-за того, что страна находится в войне, "у нас дорожает энергетика, логистика, также импортируемый газ, а покупательная способность потребителя остается низкой".

"Кроме того, импортные сыры импортируются напрямую сетями, и ритейл не выдвигает поставщикам дополнительных требований по маркетингу, в отличие от отечественных заводов. А это еще дополнительно 15-25% к цене", – говорится в материале.

Еще одна проблема – т.н. "серый" импорт – когда продукцию завозят якобы для собственного потребления, но затем она появляется на полках в мазагине. В таком случае:

не уплачивается ввозной НДС;

ценник становится на 20% меньшим.

"Представители отечественных сырзаводов называют ситуацию не просто тревожной, а критической. Ведь из-за неравных условий конкуренции с импортными сырами украинские предприятия могут закрыться уже до конца года", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Более того, в экспертной среде ожидают, что цены на продукт продолжат снижаться – ведь после предпасхального ажиотажа прогнозируется спад спроса на него.

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