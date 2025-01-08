Польша готовит массовые проверки: украинских перевозчиков предупредили о жестких правилах

С 13 января 2025 года польская налоговая администрация приступит к проверке украинских перевозчиков. Для беспрепятственного въезда необходимо зарегистрировать перевозку в реестре RMPD, проверить точность всех данных и включить геолокацию.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Введение этих правил связано с усилением контроля над перевозкой товаров, борьбой с контрабандой и обеспечением соблюдения таможенного законодательства.

Что такое реестр RMPD и почему его будут проверять

Реестр международных автомобильных перевозок RMPD (Rejestr Monitorowania Przewozu Drogowego) – обязательная электронная база, которая отслеживает транспортные операции внутри Польши и при международных перевозках. Согласно польскому законодательству, все въезжающие в Польшу перевозчики обязаны заранее регистрировать свои перевозки в системе PUESC (платформа обслуживания электронных услуг таможни и налоговой службы).

Задача реестра – обеспечить прозрачность перевозки грузов, отправителя и получателя товаров, а также разрешить таможенным органам оперативно проверять информацию. С 13 января эта система станет ключевой для контроля соблюдения таможенных требований.

Основные требования для перевозчиков

обязательная регистрация в реестре RMPD: перед въездом в Польшу каждый перевозчик должен зарегистрировать транспортное сообщение на платформе PUESC.GOV.PL . Без предварительной регистрации грузовой транспорт не будет допущен к таможенному оформлению, а нарушение этого требования может привести к значительным штрафам;

перед въездом в Польшу каждый перевозчик должен зарегистрировать транспортное сообщение на платформе . Без предварительной регистрации грузовой транспорт не будет допущен к таможенному оформлению, а нарушение этого требования может привести к значительным штрафам; проверка всех данных в отчете RMPD: водитель транспортного средства перед поездкой должен проверить точность всех данных, внесенных в реестр;

водитель транспортного средства перед поездкой должен проверить точность всех данных, внесенных в реестр; Требование по геолокации: все транспортные средства должны иметь включенную геолокацию при перевозке. Это позволит польским таможенным органам отслеживать движение груза в реальном времени. Отсутствие или отключение геолокации может быть расценено как нарушение правил, что приведет к задержке транспорта и возможным штрафам.

Последствия нарушения требований

задержка на таможне: при обнаружении несоответствий в отчете RMPD польские таможенные органы могут задержать транспортное средство до выяснения всех обстоятельств;

при обнаружении несоответствий в отчете RMPD польские таможенные органы могут задержать транспортное средство до выяснения всех обстоятельств; штрафы: за нарушение требований регистрации и отчетности в реестре RMPD предусмотрены значительные финансовые санкции. Сумма штрафов может зависеть от характера нарушения и объемов перевозимого груза;

за нарушение требований регистрации и отчетности в реестре RMPD предусмотрены значительные финансовые санкции. Сумма штрафов может зависеть от характера нарушения и объемов перевозимого груза; запрет въезда: в случае грубых или повторных нарушений польские органы могут временно запретить перевозчику въезд на территорию Польши.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Молдовы снова продлило лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Это было требование местных фермеров, угрожавших перекрыть все пропускные пункты и железнодорожные пути на границе с Украиной из-за импорта сельскохозяйственной продукции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!