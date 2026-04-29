Товары с AliExpress и Temu могут подорожать: украинцам хотят ввести 20% НДС на зарубежные посылки

Кабмин предлагает ввести 20% НДС (налог на добавленную стоимость) на большинство зарубежных посылок, в том числе покупки с AliExpress и Temu, оставив льготу только для некоммерческих подарков до 45 евро. Решение является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения финансирования Украины, но из-за непопулярности решения его могут отложить как минимум до 2027 года.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Сейчас в Украине действует льготный режим, посылки с товарами стоимостью до 150 евро не облагаются НДС. Именно эта норма сделала международный онлайн-шопинг особенно популярным среди украинцев.

Украина должна принять закон о налогообложении недорогих международных посылок, чтобы обеспечить выполнение своей программы сотрудничества с МВФ на сумму 8,1 миллиарда долларов. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь. Именно тогда фонд будет оценивать, выполняет ли Украина взятые на себя обязательства по реформам и изменениям в налоговом законодательстве.

Как отмечает источник Reuters, близкий к переговорам, именно вопрос налогообложения посылок стал одним из ключевых. "Посылки теперь стали одним из главных вопросов. Без принятия этого закона пересмотра может не быть со всеми негативными последствиями", – сообщил источник.

Суть законопроекта заключается в отмене действующей льготы для большинства международных посылок. Сейчас товары стоимостью до 150 евро не облагаются НДС. После изменений 20% налога планируют начислять практически на все коммерческие отправления, независимо от стоимости.

Исключение останется только для некоммерческих посылок – то есть подарков от родственников или знакомых из-за рубежа. Если их стоимость не превышает 45 евро, налог взиматься не будет. Таким образом, обычные покупки с AliExpress, Temu, Amazon или других платформ станут дороже.

Например, если сейчас товар стоимостью 100 евро обходится покупателю именно в эту сумму плюс доставка, то после введения НДС придется дополнительно заплатить еще 20 евро налога. Министерство финансов уже подсчитало потенциальный эффект от нововведения.

По оценкам ведомства, введение НДС на международные посылки может приносить государственному бюджету около 10 миллиардов гривен ежегодно. Для страны, которая живет в условиях военного времени и острой нехватки ресурсов, это существенная сумма. Именно поэтому МВФ настаивает на расширении фискальной базы – то есть увеличении количества источников поступлений в бюджет.

Несмотря на то, что законопроект уже подан в Верховную Раду, его рассмотрение фактически заблокировано из-за отсутствия политической поддержки. Многие народные депутаты не готовы голосовать за такой непопулярный шаг.

По предварительным данным, даже если закон будет принят, НДС на международные посылки не планируют вводить раньше 2027 года. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от дальнейших переговоров с МВФ, позиции парламента и общего состояния государственных финансов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины и МВФ находятся на финальной стадии обсуждения введения НДС для ФЛП, однако скорее всего внедрение этого налога отсрочат до 2027 года. Параллельно власти планируют усилить борьбу с дроблением ФЛП, зарплатами "в конвертах" и схемами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!