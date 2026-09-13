Поезда задерживаются уже на 17 часов из-за атаки РФ: когда пассажиры доберутся до конечных станций

Спустя двое суток после массированной атаки РФ больше всего отстают поезда №773/774 Конотоп — Жмеринка (+17 ч 30 мин), №23/24 Хелм – Киев (+8 ч 50 мин), №143/144 Сумы – Рахов (+8 ч 40 мин) и №65/66 Киев – Сумы (+8 ч). На фоне новых ударов по Украине железные дороги вынуждены останавливать поезда, менять маршруты и эвакуировать пассажиров с опасных участков, из-за чего задержки накапливаются на десятках рейсов.

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Об этом OBOZ.UA стало известно с официального сайта "Укрзалізниці" (УЗ). Согласно информации местных СМИ, в западных областях продолжается воздушная атака, а российские беспилотники приблизились к районам недалеко от границы с Польшей.

Польша накануне даже подняла авиацию из-за российской атаки дронов на западе Украины, а жителям приграничных районов направляли предупреждения об угрозе. Из-за ситуации с безопасностью поезда вынуждены двигаться медленнее, ожидать разрешения на продолжение движения или использовать объездные маршруты. В результате на различных направлениях накапливаются задержки.

По данным сервиса мониторинга движения, десятки рейсов уже отстают от графика на несколько часов. Наибольшая задержка среди указанных поездов составляет 17 часов 30 минут. Речь идет о поезде №773/774 по маршруту Конотоп-Пассажирский – Жмеринка-Пассажирский. Среди других значительных задержек:

№23/24 Хелм — Киев-Пасс. — +8 ч 50 мин;

№143/144 Сумы – Рахов – +8 ч 40 мин;

№65/66 Киев-Пас. – Сумы – +8 ч;

№3/4 Днепр-Главный – Ужгород – +7 ч 45 мин;

№93/94 Хелм — Харьков-Пасс. — +6 ч 30 мин;

№67/68 Варшава Западная – Киев-Пассажирский – +5 ч 53 мин;

№109/110 Николаев-Пасс. – Львов – +5 ч 50 мин;

№233/234 Кривой Рог-Главный – Черновцы – +5 ч 32 мин;

№293/294 Кривой Рог-Главный – Рахов – +5 ч 32 мин;

№31/32 Запорожье-1 – Перемышль – +4 ч 50 мин;

№5/6 Запорожье-1 – Ясиня – +4 ч 26 мин;

№85/86 Днепр-Главный – Львов – +4 ч 26 мин;

№7/8 Черновцы – Киев-Пассажирский – +4 ч 10 мин.

Еще ряд рейсов задерживался на 2-4 часа. Важно, что ситуация на железной дороге меняется буквально в течение дня. Именно поэтому время задержки конкретного поезда может отличаться от того, что было зафиксировано несколькими часами ранее.

Некоторые поезда вообще не могут следовать по обычному маршруту

Особенно сложная ситуация на направлениях, проходящих через регионы, где регулярно наносятся удары по железнодорожной инфраструктуре. В частности, из-за усиления атак в Сумской области "Укрзалізниця" временно ограничила движение поездов до станции Конотоп. Для пассажиров между Сумами и Конотопом организуют автобусные трансферы, то есть сообщение фактически переводится на комбинированную схему "поезд + автобус".

Железнодорожники предупреждают, что ситуация с безопасностью может меняться ежедневно, поэтому пассажирам приходится быть готовыми к изменению маршрута, дополнительным пересадкам или длительному ожиданию. На Волыни также уже вносили оперативные изменения в движение пригородных поездов. Часть рейсов отменяли, а некоторые сокращали до отдельных станций из-за ситуации с безопасностью.

Российские войска в последние месяцы регулярно атакуют железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. По данным СМИ, только с начала июля по 9 сентября было зафиксировано не менее 14 ударов по поездам — четыре в июле, шесть в августе и ещё четыре в начале сентября. В пиковые периоды атак одновременно с задержками могли двигаться десятки рейсов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити" № 755/756 по маршруту Киев — Луцк — Киев. Он будет курсировать в сентябре по выходным, с пятницы по воскресенье.

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