Поезд на важном маршруте "отменили": почему больше не будет совершать рейсы

В Украине больше не будет курсировать поезд №267/268 между Киевом и крупным региональным центром Жмеринкой. Дело в том, что он был временным.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали: движение планировалось лишь на 11 мая.

"Назначаем дополнительный поезд №267/268 сообщением Киев – Жмеринка – Киев на 11 мая. В составе поезда будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами", – говорилось в сообщении.

В настоящее время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связанно же это может быть с разными факторами. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

К примеру, под конец учебного года "Укрзалізниця" запустилиа поезд, который будет курсировать между одними из крупнейших городов страны – Киевом и Днепром. Впрочем, временно – только 16 и 18, 25 мая и 1 июня. Как отметили в перевозчике:

Отправление из Киева планируется на 13:25. Прибытие в Днепр – в 20:36.

Отправление из Днепра – в 08:15. Прибытие в Киев – в 16:17.

"Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с сидячими местами. Также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", – говорится в сообщении.

Билеты же на новый поезд уже поступили в продажу. Их можно купить:

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах железнодорожных вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

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