В Украине запускают новый поезд по особенному маршруту: цена билетов

В Украине запустили новый поезд между Киевом и крупным туристрическим центром Трускавцом. Впрочем, он будет временным – поездки назначены на отдельные дни июня. Билеты уже поступили в продажу и, в частности, на рейс 12 июня из Киева в вагоны 1 класса стоят 791,04 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получили номер 159/160.

В составе поезда – пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения.

Нечетные номера мест – у окна, четные – у прохода.

"Назначаем дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец. Поезд будет курсировать в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

В какие дни будет ходить поезд

5 июня;

12 июня;

14 июня;

15 июня;

19-22 июня;

26 июня.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – в 10:16. Прибытие в Трускавец – в 19:37.

Отправление из Трускавца – 09:03. Прибытие в Киев – 19:11.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс 12 июня из Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 классов. Их стоимость:

в 1 класс – 791,04 грн;

во 2 класс – 397,31 грн.

Где купить билеты на новый поезд

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту

В то же время, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М. В нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы, светодиодное освещение салонов и т.д.

Поезд будет курсировать на региональном маршруте Фастов – Конотоп. Что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

"Это уже 4-й капитально отремонтированный электропоезд с начала этого года. И 40-й – с начала полномасштабного вторжения", – рассказали в "Укрзалізниці".

При этом подчеркивается: поезду еще предстоит пройти этап финального тестирования. И только после этого его выпустят в рейсы.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запустили новый поезд между Киевом и Винницей. Впрочем, тоже временно – рейсы запланированы лишь на 1 и 8 июня.

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