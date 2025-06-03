В Украине запускают новый поезд по особенному маршруту: цена билетов
В Украине запустили новый поезд между Киевом и крупным туристрическим центром Трускавцом. Впрочем, он будет временным – поездки назначены на отдельные дни июня. Билеты уже поступили в продажу и, в частности, на рейс 12 июня из Киева в вагоны 1 класса стоят 791,04 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- Поезд получили номер 159/160.
- В составе поезда – пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения.
- Нечетные номера мест – у окна, четные – у прохода.
"Назначаем дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец. Поезд будет курсировать в обоих направлениях", – говорится в сообщении.
В какие дни будет ходить поезд
- 5 июня;
- 12 июня;
- 14 июня;
- 15 июня;
- 19-22 июня;
- 26 июня.
Расписание нового поезда
Отправление из Киева – в 10:16. Прибытие в Трускавец – в 19:37.
Отправление из Трускавца – 09:03. Прибытие в Киев – 19:11.
Сколько стоят билеты на поезд
На рейс 12 июня из Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 классов. Их стоимость:
- в 1 класс – 791,04 грн;
- во 2 класс – 397,31 грн.
Где купить билеты на новый поезд
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту
В то же время, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М. В нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы, светодиодное освещение салонов и т.д.
Поезд будет курсировать на региональном маршруте Фастов – Конотоп. Что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.
"Это уже 4-й капитально отремонтированный электропоезд с начала этого года. И 40-й – с начала полномасштабного вторжения", – рассказали в "Укрзалізниці".
При этом подчеркивается: поезду еще предстоит пройти этап финального тестирования. И только после этого его выпустят в рейсы.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запустили новый поезд между Киевом и Винницей. Впрочем, тоже временно – рейсы запланированы лишь на 1 и 8 июня.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!