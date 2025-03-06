"Подписка на кур" и фермы в домах: американцы придумывают оригинальные методы борьбы с космическими ценами на яйца

Цены на яйца в США продолжают расти, но в администрации Дональда Трампа с ситуацией справиться пока не могут и предлагают американцам заводить кур-несушек. На этом фоне в стране набрали популярность услуга аренды этих домашних птиц.

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Согласно данным Министерства сельского хозяйства, из-за распространения птичьего гриппа в США за последние месяцы цены на яйца в стране выросли с 3,42 до 8,03 доллара за десяток. В некоторых районах страны цены достигали 10 долларов за десяток, что стало абсолютным рекордом для США, но в американской администрации прогнозируют, что цены на эту продукцию в этом году могут взлететь еще на 40%.

Американцам советуют иметь собственных кур

Комментируя ситуацию с яйцами в стране, министерша сельского хозяйства США Брук Роллинз дала американцам необычный совет: выращивать своих собственных кур. Об этом она заявила в эфире канала Fox News.

"Я думаю, что позитив во всей этой ситуации состоит в том, что мы можем решить это на наших собственных подворьях. У меня, собственно, кур на своем заднем дворе. Люди вокруг смотрят и думают: "Вау, возможно, я тоже могу иметь кур в своем дворе", - и это фантастика", - сказала Роллинз.

Следует отметить, что выращивание кур – один из пунктов государственной программы США по снижению цен на яйца, детали которой Роллинз ранее опубликовала в своей авторской статье для Wall Street Journal. "Мы также хотим облегчить семьям разведение кур во дворе", – пишет она.

В США массово арендуют кур

Но, несмотря на рост цен, большинство американцев не могут или не хотят выращивать кур самостоятельно. В том числе и потому, что в некоторых штатах на содержание скота нужно разрешение. Кроме того, это может способствовать распространению птичьего гриппа.

К тому же, по подсчетам агроаналитиков, за цены в 10 долларов курятник с восемью курками окупится всего за три года. Поэтому в США набрала популярность услуга аренды куриц – владельцы такого бизнеса уверят, что арендаторы смогут иметь дюжину яиц в неделю. Как сообщает ABC, в большинстве регионов цены "подписки на кур" начинаются примерно от 500 долларов за аренду в течение 5-6 месяцев такого набора:

две курицы;

пища для них;

миникурщик;

инструкцию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские производители яиц могут нарастить экспорт своей продукции на фоне эпидемии птичьего гриппа в Польше. И хотя в краткосрочной перспективе это может привести к небольшому росту цен на яйца в самой Украине, значительное удорожание не прогнозируется – ведь с наступлением тепла ожидается увеличение производства. Следовательно, яиц на рынке будет достаточно, и дефицита не возникнет.

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