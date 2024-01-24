Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: свыше 87 млн на оборудование и средства борьбы

С первых дней войны ПУМБ поддерживает украинских защитников и защитниц. За 2023 год банк инвестировал 87,4 миллиона гривен в помощь подразделениям ВСУ, Нацгвардии, ГУР и СБУ. С начала полномасштабного вторжения сумма этой поддержки банком составила более 167 млн грн.

Леонид Скалозуб, заместитель Председателя Правления ПУМБ по вопросам безопасности, прокомментировал оказание помощи: "Уже почти два года банк оперативно реагирует на запросы подразделений из горячих точек. В 2023 году была существенная потребность защитников в различных беспилотных летательных аппаратах, от простейших FPV-дронов до мощных дальнобойных БпЛА. Также прослеживалась необходимость в оборудовании для управления "птичками" и для борьбы с вражескими дронами. Защитники нуждались в средствах и запчастях для ремонта систем РЭБ, оборудования для связи, транспортных средствах – от пикапов до эвакуационных вертолетов. Наша постоянная поддержка не только усиливает обороноспособность страны, но и спасает жизнь воинов на нуле и гражданских в мирных городах".

При финансировании банка на запросы подразделений в 2023 году было закуплено: 374 дрона, 6 тепловизоров, 14 единиц оборудования для связи, 177 единиц оборудования для борьбы с вражескими дронами и для ремонта ударных беспилотных комплексов, 21 единица средств и деталей для ремонта техники ПВО, 6 транспортных средств и половина медевака и т.п.

В 2023 году ПУМБ дважды присоединялся к общенациональным мегазборам – на дроны-камикадзе для "Птахи Мадяра" и на дроны для ВСУ вместе с Фондом Сергея Притулы. Кроме того, ко Дню Независимости ПУМБ вместе с СБУ, клиентами, друзьями и партнерами собрали 60 миллионов на производство первой партии 33 мощных дальнобойных БпЛА "Морок". Дроны переданы ЦСО "А" СБУ, в частности, подразделению "Білий вовк".

Среди партнеров ПУМБ по поддержке ВСУ как крупные известные благотворительные фонды, так и маленькие волонтерские организации. Все вместе мы делаем одно большое и важное дело.

Светлана Денисенко, директор благотворительного фонда KSE Foundation: "ПУМБ присоединился к сбору студентов Киевской школы экономики совместно с KSE Foundation и DefDev на вертолеты-медеваки для ГУР. Банк перечислил 11 миллионов для организации быстрой эвакуации тяжелораненых с поля боя. Также взнос банка в 300 тысяч гривен был направлен на закупку системы заживления ран под отрицательным давлением. Аппарат передали в военный госпиталь в Винницкой области, он способствует более быстрому заживлению ран и ожогов различной тяжести и уже помог десяткам защитников. Поддержка банка спасает жизни!".

Команда волонтерского сообщества "Своїх не лишаємо": "Общая сумма помощи, которую ПУМБ предоставил ВСУ в сотрудничестве со Своїх Не Лишаємо, составила 1,8 млн грн. Наша большая благодарность за 6 дронов DJI Mavic 3, 5 тепловизоров, 2 дрона DJI Mavic 3Т, один пикап и целую кучу самого необходимого оборудования для фронта, которое благодаря общим усилиям удалось передать защитникам. Мы ценим каждый миг сотрудничества!".

В 2023 году неравнодушные украинцы через разные каналы ПУМБ перечислили благотворительным фондам на поддержку воинов более 176 миллионов грн.

ПУМБ – партнер благотворительной акции НБУ "Смілива гривня". С 4 сентября по 8 декабря 2023 года по всей Украине шел сбор монет для их мобилизации на фронт. За три месяца акции украинцы вместе собрали монетами 4,3 млн грн. Через отделение ПУМБ передано в монетах и перечислено на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ более полумиллиона гривен.

Людей и бизнесов, которые помогают бороться за свободу в Украине, много. Вместе нас не одолеть.