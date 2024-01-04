Почти 100 населенных пунктов без света: "Укрэнерго" отчитался по ситуации в энергосистеме

В Украине из-за непогоды обесточены 95 населенных пунктов в 3 областях. Потребление держится на высоком уровне. Однако плановые отключения электроэнергии не применяются.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" 4 января. В компании призвали украинцы потреблять электроэнергию бережливо

Вчера, 3 января, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 7% выше, чем во вторник, 2 января. Сегодня утром, несмотря на потепление, потребление держится на уровне вчерашнего дня.

Резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для электростанций, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, это резкое увеличение нагрузки, которое может привести к технологическим нарушениям.

Чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро.

На данный момент электроэнергии, добавляют в компании, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

В период суток на тепловых электростанциях и электроцентралях в аварийный ремонт вышли 4 энергоблока, включено в сеть 3 энергоблока.

Где света нет?

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 406 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской и Николаевской областях.

Из-за непогоды на утро обесточены 95 населенных пунктов. В Волынской – 85 н.п., в Киевской области – 6 н.п. В Донецкой области остаются обесточенными более суток 4 населенных пункта. Из-за технических повреждений обесточены потребители в Сумской и Черниговской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина сможет пройти значительное похолодание, которое прогнозируют синоптики, без отключений электроэнергии. Модель показывает, что даже при температуре минус 16 градусов можно сохранить стабильное энергоснабжение.

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