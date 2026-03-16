Почти 10 гектаров леса Медведчука вернули Украине: как удалось отсудить землю

Украина вернула в государственную собственность 9,5 гектара леса в Киевской области, которые были незаконно переданы частным компаниям и связаны с подсанкционными предателями Виктором Медведчуком и Александром Клименко. Суд признал передачу этих земель незаконной, после чего их официально вернули государству.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора (ОГПУ). Речь идет о 9,5 гектара леса на территории Цибливской общины в Бориспольском районе, долгое время эти земли находились в пользовании частных компаний.

По информации из открытых государственных реестров, эти земельные участки связаны с предателем Виктором Медведчуком и экс-министром доходов и сборов времен президента Виктора Януковича – Александром Клименко. В прокуратуре отметили, что одной из компаний, которая пользовалась частью участков, владела структура, конечным бенефициаром которой является жена Медведчука.

Прокуроры установили, что проблемная история с землей началась еще в 2004 году. В тот период Виктор Медведчук возглавлял Администрацию президента Украины. Тогда Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация превысила свои полномочия и передала земельные участки лесохозяйственного назначения в частную собственность и пользование.

В дальнейшем эти земли использовались для строительства, что противоречило требованиям законодательства, ведь территории принадлежали к лесному фонду и не могли быть переданы под застройку. Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть земли в собственность государства.

Иск удовлетворил Хозяйственный суд Киевской области, признав незаконной передачу участков в частное пользование. В феврале 2024 года апелляционная инстанция оставила это решение без изменений, подтвердив незаконность договоров аренды и субаренды земель.

Окончательное исполнение решения состоялось уже в марте 2026 года. Государственный регистратор внес изменения в реестр прав собственности – частные права на землю были прекращены, а право собственности официально зарегистрировано за государством.

В прокуратуре также напомнили, что это не первый случай возвращения земель, связанных с семьей Виктора Медведчука. Ранее правоохранителям удалось вернуть государству еще 24 гектара леса, которые также были незаконно выведены из государственной собственности.

Кроме земельных вопросов, против Медведчука открыты уголовные производства. В августе 2025 года ему и еще 12 лицам сообщили о подозрении в преступлениях против национальной безопасности. Следствие инкриминирует фигурантам распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывную деятельность, призывы к изменению государственных границ и разжигание вражды.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили систематические незаконные вырубки леса в заповедниках, в результате чего были уничтожены тысячи деревьев, а окружающей среде нанесен ущерб почти на 95 млн грн. Теперь причастных должностных лиц и лесопользователей привлекают к ответственности и заставляют возместить ущерб.

