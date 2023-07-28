Пересмотр тарифа на электричество позволит Энергоатому и Укргидроэнерго частично покрыть собственные расходы, – Нагорняк

Благодаря пересмотру тарифа на электроэнергию для населения уменьшилась финансовая нагрузка на государственные энергокомпании, что позволяет получить средства на частичное покрытие собственных расходов.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

По его словам, благодаря пересмотру тарифа на электроэнергию для населения удастся покрыть определенный дефицит двух государственных энергокомпаний - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Именно на эти компании возложена обязанность по финансированию тарифа для населения.

"Цели компании на себе несли это финансовое бремя. Общая стоимость этого бремени была более 100 миллиардов гривен. Фактически частично где-то миллиардов на 30 сможем поднятием тарифов покрыть эту разницу для этих 2 государственных компаний, которые используют там на определенную модернизацию", – сказал нардеп.

Нагорняк добавил, что обе компании потеряли значительное количество своих мощностей в результате войны. В частности, "Энергоатом" потерял 6 энергоблоков АЭС, в то время как "Укргидроэнерго" потеряло Каховскую ГЭС.

Кроме того, из-за уменьшения уровня воды в Днепре может перестать работать Днепровская ГЭС.

"Фактически поднятием тарифа частично сможем компенсировать эту разницу в тарифе, чтобы две государственные компании, речь идет об именно "Энергоатоме" и "Укргидроэнерго" для того, чтобы они могли хотя бы частично покрыть свои расходы", – подытожил Нагорняк.

Напомним, 30 мая Кабинет Министров просмотрел тариф на электроэнергию для населения.