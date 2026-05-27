Парадоксальная ситуация на мировых рынках: с ценами на популярный продукт произошла аномалия

За две недели цена сливочного маслана торгах GDT (Global Dairy Trade) выросла до $5674 за тонну (+2,5% от предыдущего аукциона). В то же время на региональных рынках пока наблюдается противоположная тенденция – прайсы постепенно проседают.

Видео дня

Об этом сообщили в украинской Ассоциации производителей молока. Торги GDT – это ведущий мировой электронный аукцион по продаже биржевых молочных продуктов.

Организаторы торгов прогнозируют, что масло продолжит дорожать. Уже в июне цена на этот продукт может вырасти еще на 1,3%, а в июле – вырасти еще на 3%.

Ситуация на мировых рынках

Несмотря на подорожание масла на международном аукционе, на региональном уровне ситуация противоположная. По данным Министерства сельского хозяйства США(USDA):

в первой половине мая в ЕС цены на сливочное масло пошли вниз на фоне накопления складских запасов и сезонного увеличения надоев;

на фоне накопления складских запасов и сезонного увеличения надоев; удешевление произошло и в Океании – местные производители столкнулись с жесткой экспортной конкуренцией со стороны США, которые сейчас демпингуют и продают товар по ценам ниже среднемировых.

Впрочем, глобальную торговлю существенно сдерживают масштабные логистические препятствия, вызванные войной США и Израиля против Ирана. Но в 2023-2024 годах именно сливочное масло было главным драйвером роста цен на молоко-сырье – в этот период в Соединенных Штатах существенно восстановилось потребление этого продукта.

Что предшествовало

Всего с 2020 по 2024 год сливочное масло подорожало почти на 25%, достигнув своего исторического пика в конце 2024 года и в начале 2025 года. Но из-за ряда факторов тренд изменился – этим сразу воспользовались крупные промышленные покупатели, которые начали активно заключать долгосрочные контракты на поставку масла до первого квартала 2027 года, что впоследствии должно разгрузить склады.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из Европы. По оценкам аналитиков, импортная продукция заставляет украинских сыроделов продавать свой товар со значительными акционными скидками – чтобы выдерживать натиск пограничного товара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!