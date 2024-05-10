Отключение света все ближе: спасет ли украинцев прекращение обстрелов

В Украине могут ввести отключение потребителей от энергосистемы. Энергосистеме будет трудно справиться с нагрузкой, даже если россияне прекратят обстрелы территории.

Об этом, как сообщает ZN.UA, заявили в НЭК "Укрэнерго", назвав это крайним инструментом для сбалансирования энергосистемы. Впрочем, отключение в пиковые вечерние часы называют вероятным.

Кроме ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры, летом возникает сезонный рост потребления – из-за массового использования кондиционеров. Особенно сложная ситуация – в период пикового потребления, который летом возрастает до семи часов ежесуточно – с 15:00 до 22:00.

Баланс между потреблением и производством электроэнергии является основным условием безопасной работы энергосистемы. Энергетики отмечают, что главным вызовом для работы энергосистемы сейчас и в отопительный сезон будет именно нехватка возможностей электростанций производить больше "маневровой" электроэнергии в ответ на рост потребления во время холодов.

Восстановление поврежденных электростанций займет довольно продолжительное время, говорят в "Укрэнерго", но и от плановых ремонтов, проводимых в неотапливаемый сезон, невозможно отказаться. На атомных станциях уже приступили к ремонтной кампании, поэтому генерация электроэнергии от АЭС будет постепенно уменьшаться, что усложнит обеспечение баланса энергосистемы даже летом.

В "Укрэнерго" готовы к тому, что ощутимый дефицит в энергосистеме будет сохраняться все лето, даже если обстрелы остановятся. В этом случае остается импорт электроэнергии из европейских стран и аварийная помощь от соседей.

По подсчетам "Укрэнерго" в ближайшее время в энергосистеме потребуется по меньшей мере 2,5 ГВт дополнительных маневровых мощностей (это сравнимо с мощностью полторы Трипольских ТЭС) и 1 ГВт систем накопления энергии.

Как уже ранее писал, первоначально отключение электроэнергии коснутся крупных предприятий, не обеспечивающих ВПК, и бизнеса. Население будет ограничивать только в крайнем случае – если потребление будет значительным и ограничениями для промышленности компенсировать будет невозможно

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