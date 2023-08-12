Крупная авиакомпания предложила восстановить перелеты из Украины: безопасно ли это и откуда могут летать 

Авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты из аэропорта Ужгорода в ЕС. Якобы после взлета самолет практически сразу попадает на территорию НАТО и нет риска, что российская ракета уничтожит транспорт. Однако при этом эксперты настроены более скептичны: для возобновления полетов необходимо, чтобы это признали безопасным.

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Как говорится в публикации ТСН.ua, Air Ocean Airlines готова использовать два самолета Ан-148, которыми пользовалась до начала войны. По словам директора авиакомпании Вячеслава Гериги, компания могла бы открыть полеты из Ужгорода, если это будет признано безопасным.

А авиакомпании SkyUp заверили, что вопрос следует рассматривать комплексно и учитывать множество факторов. В первую очередь процесс возобновления работы будет зависеть от условий безопасности полетов в украинском небе, а дальше – от активной позиции государства, заинтересованности международных инвесторов, готовности страховых компаний предоставлять страховое покрытие, сохранение лицензий авиационного персонала, платежеспособности наших граждан и т.д.

"К примеру, если страна приступит к подготовительной работе уже сейчас и разработает план по восстановлению авиационной инфраструктуры и привлечению средств в эту сферу, это может быть вопросом нескольких месяцев после того, как позволяют гражданские полеты после победы Украины. Очень важно говорить о будущем авиации уже сейчас и , насколько это возможно, прогнозировать механизмы, которые будет вводить государство для возобновления авиации и защиты украинских бизнесов", – рассказали в пресс-службе SkyUp.

Там добавляют, что SkyUp готова вернуться в украинское небо после его открытия. Однако для восстановления полноценной работы всего авиационного потенциала страны могут потребоваться месяцы.

"На сегодняшний день мы сохраняем более 1200 рабочих мест в авиационной отрасли. Вместе с тем в условиях ограниченных возможностей для операционной деятельности уже уплатили налогов на сумму более 165 млн грн. Мы убеждены, что гражданская авиация Украины имеет большой потенциал для развития и после победы будет играть важную роль в формировании инвестиционной привлекательности нашей страны", – добавляют в авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гражданская авиация остановилась 24 февраля. Большинство аэропортов повреждены, часть самолетов оказалась заблокирована, специалисты не могут поддерживать свою квалификацию и для получения лицензий вынуждены будут заново проходить обучение. О том, когда украинцы смогут летать, что нужно для восстановления инфраструктуры и каковы перспективы, читайте в материале.

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