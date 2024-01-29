От расчетов за свет зависит скорость восстановления энергосистемы, – Галущенко

Из-за злоупотребления возможностью не платить за электроэнергию формировались долги, влияющие на скорость восстановления поврежденных оккупантами энергообъектов.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко

Он рассказал, что не платя за потребленную электроэнергию, потребители сформировали миллиардные долги за свет.

"Больше всего долгов по тем регионам, которые непосредственно не повлияли на боевые действия. Например, Черновицкая область", - уточнил Галущенко. Министр пояснил, что в начале полномасштабного вторжения мораторий на отключение должников был правильным и обоснованным решением.

Однако в 2023 году становится непонятным, почему в вышеупомянутой Черновицкой области сформировался долг более чем в млрд грн.

"К сожалению, есть ощущение, что мораторий начал использовать просто для злоупотребления для того, чтобы не платить понимая, что не будет отключений. Но что ключевое, это то, что от уровня оплаты зависит и скорость обновления", – подытожил Галущенко.

Ранее он заявлял, что средства по платежам за потребленную электроэнергию помогают как можно быстрее восстанавливать поврежденные в результате атак объекты энергетической системы.