Осталось всего 2,5 недели: как изменятся правила импорта электромобилей с 1 января

В 2026 году в Украине существенно изменятся правила налогообложения электромобилей. Уже с 1 января такие машины начнут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) – не только при ввозе, но и при продаже ранее ввезенных машин.

Видео дня

Уже через 2,5 недели на новые и подержанные электрокары (легковые, грузовые, полуприцепы и тягачи). Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Новые правила налогообложения электромобилей

Гетманцев напомнил, что до 31 декабря 2025 года в Украине действует льгота – при операциях по ввозу и по поставке электромобилей они не облагаются НДС. Эта норма будет отменена 1 января, причем независимо:

был ли такой автомобиль завезен на территорию Украины без уплаты НДС ;

; отдаты оформления права собственности на него.

Это означает, что начисление НДС будет осуществляться в том числе и для электромобилей, ввезенных до 1 января 2026 года без НДС. Это будет касаться всех импортеров – не только дилеров, но и граждан.

В то же время правила продажи электромобилей гражданами на территории Украины остается неизменным – поскольку они не являются плательщиками НДС, этот налог не начисляется.

Расчет стоимости растаможки

Даже после отмены льготы таможенная ставка и налоговый сбор останутся на уровне 0%, поскольку они являются постоянно действующими нормами и закреплены законом, то есть не имеют срока действия. Также остается в силе прописанная в Налоговом кодексе Украины акцизная норма — 1 евро за каждый кВт*ч емкости батареи.

Поэтому с 1 января стоимость растаможки электромобиля, который стоит, например, 20 тыс. евро и имеет батарею емкостью 60 кВт*ч, составит 4072 евро. Эта сумма будет включать:

акциз – 60 евро (за каждый кВт*ч);

– 60 евро (за каждый кВт*ч); НДС: 20% от 20 060 евро (сумма стоимости и акциза) – примерно 4 012 евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Международный валютный фонд требует от правительства Украины пересмотреть упрощенный режим налогообложения физических лиц – предпринимателей, отменить льготы на беспошлинный ввоз посылок и сохранить "военный сбор" навсегда. Это является условиями для новой программы макрофинансовой поддержки, которая может обеспечить поступление в украинский бюджет в 2026-2029 годах $8,1 млрд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!