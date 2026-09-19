ОСМД не имеет права взимать пеню за долги без договоров: суд принял важное решение

Верховный Суд разъяснил: ОСМД не имеет права самостоятельно начислять пеню за неуплату взносов без заключения договора. Действующее законодательство Украины не предусматривает штрафных санкций (таких как штраф или пеня) за несвоевременную уплату совладельцем многоквартирного дома обязательных взносов на его содержание и ремонт.

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Такое решение принял Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда. В то же время порядок уплаты взносов, утвержденный решением общего собрания ОСМД, не является гражданско-правовым договором. К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу № 910/12405/25.

Конфликтная ситуация возникла между объединением совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и обществом с ограниченной ответственностью (ООО), являющимся собственником помещений в этом доме.

ОСМД обратилось в хозяйственный суд с иском к ООО, требуя взыскать:

основной долг по уплате взносов на содержание дома и придомовой территории;

задолженность за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритных и ремонтных бытовых отходов за определенный период;

пени за несвоевременную уплату;

3% годовых и инфляционные потери.

Исковые требования обосновывались тем, что ответчик ненадлежащим образом выполнял свои обязанности по своевременной оплате взносов и платежей.

В ответ на иск ООО подало встречное исковое заявление. В нём компания просила, в частности, признать недействительным пункт 11 "Порядка уплаты взносов и платежей совладельцев и владельцев парковочных мест" (далее — Порядок). Встречные требования мотивировались тем, что ОСМД вообще не имеет законных полномочий на самостоятельное установление штрафных санкций за несвоевременную уплату платежей, поэтому соответствующий пункт локального документа нарушает права собственников и подлежит отмене в судебном порядке.

Рассмотрев дело, хозяйственный суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск ОСМД лишь частично: взыскал основной долг, инфляционные потери и 3% годовых, однако отказал в удовлетворении требований о взыскании пени.

В то же время встречный иск ООО был удовлетворен частично — суд признал недействительным пункт 11 Порядка уплаты взносов и платежей.

Не согласившись с такими решениями, ОСМД обжаловало их в апелляционном порядке. Однако постановлением апелляционного хозяйственного суда решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Не согласившись с решениями предыдущих инстанций, ОСМД обратилось в кассационную инстанцию. Рассмотрев дело, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил правильность выводов судов предыдущих инстанций и оставил их без изменений.

Обеспечение исполнения обязательств в виде пени может вытекать исключительно из договорных правоотношений между сторонами. Однако в данном случае стороны не заключали между собой отдельный гражданско-правовой договор в понимании ст. 202 ГК Украины, который бы содержал письменное закрепление мер гражданско-правовой ответственности за просрочку обязательств по оплате взносов.

Как ранее писал OBOZ.UA, у 76-летнего Ивана Берестецкого, страдающего деменцией, отобраликвартиру площадью около 41 кв. в Киеве. Мужчина, по крайней мере в последнее время, не имел возможности защищать себя в судах или вести собственные финансовые счета. После того как пенсионера выселили из квартиры, его прямо с улицы забрала скорая помощь.

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