"Облгазы Фирташа" оставили в управлении государства: сколько средств уже заработали для бюджета

В Украине приняли решение продолжить управление 26 облгазами, которые принадлежали Дмитрию Фирташу, что уже принесло государственному бюджету более 172 миллионов гривен. Это решение обеспечивает стабильные поступления в бюджет и поддерживает энергетическую безопасность страны.

Видео дня

Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). История с облгазами, относящимися к сфере влияния Дмитрия Фирташа, началась еще в 2022 году, когда Печерский суд передал их в управление АРМА. Эти активы были арестованы в рамках расследования, связанного со схемой, которую, по версии следствия, организовали руководители отдельных облгазов "Региональной газовой компании" (РГК). Согласно предварительным оценкам, сумма ущерба от этой схемы составила 18 миллиардов гривен, и они были нанесены в период с 2016 по 2022 годы.

Однако 25 июня 2024 г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил аресты акций бывших облгазов, что создало риск потери государственного контроля над этими стратегическими активами. Реакция на это решение была немедленной: АРМА обратилась в Офис Генерального прокурора с просьбой повторно арестовать корпоративные права на эти облгазы. И уже 28 июня 2024 Печерский районный суд г. Киева принял новое решение, которым были повторно арестованы акции операторов газораспределительных систем.

Благодаря усилиям агентства, в государственный бюджет уже поступило 172,46 миллиона гривен в виде дивидендов. В частности, только в июне 2024 года было обеспечено поступление очередного транша в размере 95,6 миллионов гривен.

Эти результаты стали возможны благодаря реформированию работы агентства под руководством Елены Думы, Председателя АРМА. После ее назначения была создана Межведомственная рабочая группа совместно с СБУ, которая занималась анализом и контролем деятельности облгазов. В результате работы группы были собраны тысячи документов, запросов и ответов, что позволило существенно повысить эффективность управления арестованными активами.

Продолжение управления облгазами является критическим шагом по сохранению поступлений в государственный бюджет и обеспечению энергетической безопасности Украины. "Благодаря работе команды АРМА, бюджет уже получил 172,46 млн грн в качестве дивидендов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы агентства. Кроме того, в настоящее время получены гарантийные письма от АО "Черноморнефтегаз" относительно дальнейших выплат дивидендов, что позволяет рассчитывать на стабильные поступления в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за 1,8 млн грн на аукционе продали принадлежавший коллаборанту Виктору Медведчуку Maybach и его последний квадроцикл. Полученные средства будут направлены на закупку военных облигаций для поддержки ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!