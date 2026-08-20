Онлайн-заказы приостановлены, а ассортимент сократится: РФ уничтожила склад Yves Rocher в Украине

Склад Yves Rocher Украина получил значительные повреждения в результате массированной атаки со стороны РФ 20 августа, из-за чего компания временно приостановила прием онлайн-заказов и предупредила о возможном сокращении ассортимента в магазинах. Физические бутики продолжают работать, а в отношении уже оформленных заказов компания обещает проинформировать клиентов после оценки последствий атаки.

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Об этом официально сообщила компания на своей странице в социальных сетях. По имеющейся информации, в результате массированной атаки РФ склад, на котором хранилась продукция Yves Rocher, получил существенные повреждения.

Именно этот объект играл важную роль в обеспечении клиентов косметикой бренда. Из-за повреждения складской инфраструктуры компания в настоящее время не может работать в обычном режиме.

Yves Rocher сообщила о временной приостановке приема онлайн-заказов. Клиенты не смогут оформлять новые покупки через интернет, пока компания не оценит масштабы повреждений и не возобновит необходимые логистические процессы. В то же время компания подчеркивает, что её физические магазины продолжают работать.

Будет ли дефицит косметики Yves Rocher

В ближайшее время покупатели могут столкнуться с меньшим количеством товаров на полках. В компании прямо предупредили, что ассортимент в бутиках может быть ограничен, ведь часть запасов хранилась на поврежденном складе, а восстановление поставок потребует времени.

Подобная ситуация уже возникала с другими украинскими компаниями, чьи логистические центры и склады становились целями российских атак. Отдельно Yves Rocher обратилась к клиентам, которые уже успели оформить заказы до атаки.

В компании заявили, что информацию об их статусе предоставят после того,как будет проведена оценка последствий повреждения склада. Покупателям рекомендуют ждать дальнейших сообщений от компании.

Какую продукцию продает Yves Rocher

Yves Rocher специализируется на косметике и средствах по уходу, в частности на продукции для лица, тела и волос, парфюмерии и декоративной косметике. Бренд делает значительный акцент на растительных компонентах.

На официальном сайте Yves Rocher отмечается, что компания сотрудничает с сотнями ботанических источников по всему миру. Ассортимент включает, в частности, кремы, сыворотки, средства для очищения кожи, декоративную косметику и другие продукты. Например , в линейке бренда представлены антивозрастные кремы и эссенции, а также средства для макияжа.