Окна выходят на Румынию, а цены "космические": украинцам продают дома на берегу Тисы

На Закарпатье продают дома у берега Тисы на границе с Румынией. К примеру, одно из зданий продается за $165 000 (6 451 500 грн), на что украинцы бурно отреагировали в социальных сетях.

Также в стоимость входит 5 соток земли. Такое объявление выложил риелтор Виталий Радченко в Instagram.

Для сравнения, по такой цене, например, продают на OLX дом в Киеве в Подольском районе (267.5 кв. м, 6.25 соток земли, 3 этажа). В этом здании также есть сауна.

Также на OLX доступно объявление о продаже другого дома неподалеку Тисы – за $69 000 (2 697 900 грн). Он расположен в городе Тячев (Закарпатская область).

"Продажа дома в зеленом живописном месте с прекрасным видом на гору. Несколько сотен метров до реки Тиса и границы с Румынией. Хорошо подойдет как дача, так и для постоянного проживания. А также для другого использования.

Двухэтажный, 4-х комнатный, есть два подвальных помещения. Электричество, газ. Своя вода из колодца. Канализация – септик с переливом. Благодаря высокому фундаменту во время паводков вода ни разу в дом не попадала. Кадастровый номер на участок 10 соток, по факту более 11", – говорится в объявлении.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев ее стоимость снизилась почти на 1800 грн – со средних 17 769 до 16 000 грн. За месяц удешевление оказалось не таким заметным – 544 грн, однако примечательным является сам факт.

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